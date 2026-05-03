Endrick fala em tom de despedida do Lyon: 'Não me arrependo de nada'

Autor de um dos gols da vitória do Lyon sobre o Rennes por 4 a 2, Endrick falou em tom de despedida do clube francês. O jogador agradeceu ao clube pelo acolhimento nos últimos meses, mas deve retornar de empréstimo ao Real Madrid na próxima temporada.

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- Acho que, graças a Deus, vir para o Lyon foi uma das melhores decisões que já tomei. Agradeço a Deus por isso, porque vim para uma equipe que me acolheu, a comissão técnica me acolheu, meus companheiros me acolheram, todos. Estou muito feliz. Se Deus quiser, irei à Copa do Mundo. Não me arrependo de nada e tudo o que posso dizer é obrigado.

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Neste domingo (3), Endrick chegou a oito gols marcados com a camisa do Lyon e se tornou o 10º brasileiro mais artilheiro da história do clube francês. Com apenas dois jogos por fazer na Ligue 1, o atacante se aproxima da despedida, mas busca deixar a equipe na próxima Champions League.

No Campeonato Francês, o Lyon ocupa a 3ª colocação com 60 pontos e está em zona de classificação para a Liga dos Campeões. Nas próximas duas rodadas, a equipe de Endrick encara o Toulouse e Lens.

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