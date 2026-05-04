Empate entre Flamengo e Vasco vira recado a Ancelotti: 'Conseguiu'

Carlo Ancelotti esteve presente no Maracanã, durante o empate entre Flamengo e Vasco. O atacante Pedro, fez valer a ida do técnico da Seleção Brasileira neste domingo (3). No clássico com o Vasco, o camisa 9 marcou o primeiro gol da equipe e sofreu o pênalti que originou o segundo. Com essa boa atuação do atacante, internautas e torcedores já declaram o jogador como "convocado" para a Copa do Mundo.

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Reação da web com atuação de Pedro

Atuação decisiva de Pedro no clássico entre Flamengo e Vasco

Texto de Lucas Bayer

O gol de Pedro saiu logo no início da partida. Ao receber a bola, ele puxou para a perna direita e finalizou com a esquerda, demonstrando categoria. Além disso, teve outras oportunidades, embora tenha faltado capricho para ampliar. Colocando então, o Flamengo a frente do placar contra o Vasco.

No aspecto coletivo, Pedro também foi importante. Criou boa chance ao servir Luiz Araújo e deixou Plata em ótima condição após um toque de calcanhar. Para completar, foi dele o pênalti sofrido que resultou no gol de Jorginho. O empate pode frustrar pelo resultado, mas reforça mais uma atuação consistente do camisa 9 rubro-negro.

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Com o gol diante do Vasco, Pedro chegou a oito no Brasileirão, igualando a marca de Viveros, do Athletico, na artilharia. A briga por uma vaga na Copa, porém, não é fácil. O atacante disputa espaço com nomes como Endrick, Igor Thiago e Richarlison. Um fator que joga a seu favor é a admiração de Carlo Ancelotti, que já citou Pedro espontaneamente em entrevista coletiva da Seleção, evidenciando o apreço por seu futebol.

A convocação final será anunciada no dia 18 de maio, em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Até lá, Pedro seguirá se dedicando ao máximo pelo Flamengo para transformar o bom momento em vaga na Copa do Mundo.

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