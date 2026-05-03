Imprensa espanhola questiona comprometimento de Mbappé após brilho de Vini Jr

Técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa foi questionado sobre o comprometimento de Mbappé após Vini Jr brilhar na vitória por 2 a 0 sobre o Espanyol. No entanto, o treinador evitou comparações entre os dois principais nomes do clube na temporada.

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- Não entro em comparações entre jogadores. Precisamos de todos. Para ganhar qualquer partida, precisamos do comprometimento de todos os jogadores. Me dói ver que todas as equipes correm mais que a gente, temos que ter foco quando tivermos a bola e necessitamos do compromisso de todos para pressionar, defender, atacar se quiser ser um time muito completo. O talento sozinho não vale. Não criamos valores no Real Madrid com jogadores que saem de smoking, mas sim de camisa manchada.

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Decisivo na vitória sobre o Espanyol, Vini Jr chegou aos 15 gols marcados na La Liga e é o vice-artilheiro do Real Madrid na temporada. O atleta está atrás de Kylian Mbappé, que vem sofrendo com lesões e desfalcou a equipe merengue neste domingo (3).

No próximo fim de semana, o Real Madrid visita o Barcelona buscando adiar mais uma vez a conquista do Campeonato Espanhol pelos culés. A presença de Mbappé é incerta, embora Vini Jr esteja apto para jogar e buscar um resultado positivo pelo clube da capital.

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Vini Jr recebe nota alta de jornal espanhol

Após brilhar contra o Espanyol com dois gols, Vini Jr foi "coroado" com uma nota nove dada pelo "Marca", um dos principais jornais da Espanha. O periódico não poupou elogios ao brasileiro por sua atuação no segundo tempo.

- O camisa 7 não hesitou no primeiro gol. Cortou para dentro, tabelou com Gonzalo e deixou dois defensores para trás com um drible antes de chutar para o fundo da rede. Brilhante. E como se não bastasse, ele marcou outro golaço, desta vez com um passe de calcanhar de Bellingham, fazendo 2 a 0. Bastaram algumas tabelas. Ele foi substituído aos 83 minutos por Palacios.

Na temporada, Vini Jr soma 21 gols e tem a oportunidade de bater a marca de 24 gols alcançada em 2023/2024, que foi sua temporada mais goleadora. O brasileiro tem mais quatro jogos, sendo todos válidos pelo Campeonato Espanhol.

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