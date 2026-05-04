Endrick 'dispensa' Real Madrid e fala sobre futuro: 'Gostaria de ficar'

O atacante Endrick, de 19 anos, abriu o jogo sobre seu futuro e admitiu que gostaria de permanecer no Lyon ao fim do empréstimo. O brasileiro, que pertence ao Real Madrid, foi decisivo na vitória por 4 a 2 sobre o Rennes neste domingo (3), pela Ligue 1, marcando um gol e dando a assistência para o pênalti convertido por Afonso Moreira. Após a partida, ele foi sincero quando questionado sobre os próximos passos de sua carreira.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Emprestado pelo clube espanhol desde janeiro, Endrick já soma oito gols e sete assistências em 19 jogos (17 como titular) pelo Lyon. Com o triunfo, a equipe francesa subiu para o terceiro lugar na tabela, posição que garante acesso direto à Champions League da próxima temporada, com dois pontos de vantagem sobre o Lille.

continua após a publicidade

– Não sei, estou muito contente aqui, me sinto genial. Estou emprestado, estou feliz com meus companheiros, tudo vai muito bem. Depois, nunca se sabe o que pode acontecer, já veremos. Deixo tudo nas mãos de Deus e veremos o que ocorre. Se for para ficar em Madri, ficarei em Madri; se for para renovar meu contrato aqui, renovarei aqui. Gostaria muito de ficar; eles fazem de tudo para que eu me sinta bem – declarou o atacante.

'Faço o que minha esposa mandar': diz Endrick

Pouco depois, na zona mista, Endrick reforçou a ambiguidade sobre seu destino e surpreendeu ao incluir a esposa na decisão.

– Como sempre digo, se for para ficar aqui, se for para voltar ao Real Madrid, se for para ir a outro lugar, farei o que Deus me disser. Agradeço a Deus por me ter trazido para cá. Estou muito contente de estar aqui. Mas é isso, farei o que Deus me disser, o que minha mulher também me disser – admitiu.

continua após a publicidade

Endrick em ação pelo Lyon (Foto: ARNAUD FINISTRE / AFP)

Na França, há a esperança de que a presença do Lyon na próxima edição da Champions League possa ser um fator determinante para convencer Endrick a permanecer no clube. Com apenas dois jogos restantes na temporada francesa, o atacante deixou claro que se sente acolhido e feliz.

– Graças a Deus, vir para o Lyon foi uma das melhores decisões que já tomei. Agradeço a Deus por isso, porque entrei em uma equipe que me acolheu, a comissão técnica me acolheu, meus companheiros de equipe me acolheram, todos… Estou muito feliz. Se Deus quiser, irei para a Copa do Mundo. Não me arrependo de nada e tudo o que posso dizer é obrigado – finalizou.

Com a vitória sobre o Rennes, Endrick marcou seu primeiro gol no Groupama Stadium com o pé direito e celebrou o momento ao lado da torcida. O Lyon volta a campo no dia 17 de maio, contra o Lens, pela penúltima rodada da Ligue 1.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.