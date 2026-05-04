Denílson vê erro de Jardim em Flamengo x Vasco: 'Timing equivocado'
Clubes ficaram somente com o empate por 2 a 2 no Maracanã
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Flamengo e Vasco ficaram somente no empate por 2 a 2 no Maracanã, que contou com a presença do professor da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. O destaque da partida foi o atacante Pedro, que balançou as redes e também sofreu um pênalti. Na reta final, Robert Renan e Hugo Moura empataram para o Cruzmaltino. Durante o programa Fechamento SporTV, o ex-jogador Denílson apontou um erro crucial do treinador Leonardo Jardim.
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Recado de Denílson à Leonardo Jardim
O atual comentarista apontou um erro de Jardim nas alterações realizadas. O ex-jogador apontou o momento que elas foram realizadas como "timing equivocado" e que o treinador não acertou na decisão:
- Aos 23 minutos (do segundo tempo), Samuel Lino e Luiz Araújo saem e esse é um ponto importante, porque acho cedo para tirar dois jogadores que te dão profundidade. Acho muito cedo, mexe lá com 35'. O Pedro já estava esgotado. As alterações são um timing equivocado do treinador - disse Denílson.
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Como foi Flamengo x Vasco?
Texto de Lucas Bayer e Pedro Cobalea
A primeira etapa começou com o Flamengo impondo seu ritmo e controlando as ações, enquanto o Vasco se mostrava nervoso, acumulando erros. O rubro-negro precisou de apenas sete minutos para abrir o placar, com o atacante Pedro. Após o gol, o Vasco até conseguiu equilibrar mais o jogo, mas pecou nas finalizações e desperdiçou algumas oportunidades.
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Um segundo tempo em que o Vasco voltou mais animado, tentando impor seu ritmo. Ainda assim, a falta de confiança e de capricho nas jogadas próximas à área adversária acabou impedindo o empate. Aos 13 minutos, Pedro apareceu novamente. Dentro da área, o atacante sofreu um pisão de Paulo Henrique. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao VAR e assinalou a penalidade. Na cobrança, Jorginho deslocou Léo Jardim e ampliou o placar. O Vasco diminuiu com Robert Renan, de cabeça, e no último lance da partida, o volanta Hugo Moura, que tinha acabado de entrar, deixou tudo igual.
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