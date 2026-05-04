Atuação de Vini Jr pelo Real Madrid vira debate na Espanha: 'Déjà vu'

A atuação de Vini Jr na vitória do Real Madrid sobre o Espanyol, ganhou destaque na imprensa espanhola. O jornal "Diario AS" afirmou que o brasileiro protagonizou um déjà vú ao mostrar sua capacidade de liderar e decidir partidas, algo já visto em duas finais de Champions League. O atacante marcou dois gols espetaculares, teve o maior número de finalizações e criou as principais chances da equipe, sendo tratado pelo veículo como uma superestrela.

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O AS destacou que, sem Mbappé, Vini Jr se transforma em um jogador diferente: lidera mais, toma mais decisões e assume um peso maior de responsabilidade sem que isso o paralise. O jornal espanhol descreveu o brasileiro como alguém que é mais Batman do que Robin e afirmou que a 'lebre venceu a tartaruga mais uma vez'. A publicação também classificou seus gols como extraordinários – o primeiro após uma tabela espetacular com Gonzalo e um drible na segunda linha de defesa, e o segundo, provavelmente ainda melhor, com um passe de calcanhar de Bellingham e um chute de primeira com o pé direito indefensável.

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– Ele fez outra partida fantástica, marcando dois golaços e liderando o ataque da equipe. Uma ameaça constante sempre que toca na bola, muito agressivo e inteligente. Um jogador fantástico, um líder nato, um companheiro que todos adoram. Tenho muito orgulho de tê-lo como jogador – disse o técnico Álvaro Arbeloa na coletiva.

Vini Jr comemora gol marcado pelo Real Madrid sobre o Espanyol, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

O Diario AS destacou que Vini Jr foi o jogador com mais finalizações (três, sendo duas no gol e uma na trave), o que mais deu passes no terço final do campo (20) e o que mais sofreu faltas (oito, o dobro do segundo colocado, Bellingham). Uma presença astuta e uma versatilidade que o fortalecem na reta final da temporada. Com os dois gols, o brasileiro chegou a 21 na temporada e alcançou a marca de 20 gols pela quinta temporada consecutiva.

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Após a partida, o atacante publicou uma mensagem nas redes sociais declarando apoio incondicional ao clube. A publicação recebeu elogios de diversos companheiros e ex-companheiros, incluindo Bellingham, Lucas Vázquez, Fran García e Endrick. A reação mais impactante, no entanto, veio de Benzema, que comentou: "Número 1".

Recorde de jogos e comparação com Kane

Vini Jr atuou em 50 dos 52 jogos do Real Madrid nesta temporada. Ele igualou o recorde de Güler e se tornará o jogador com mais partidas pelo time na temporada após o próximo Clásico. O brasileiro não sofreu nenhuma lesão grave ao longo do ano, apenas um susto durante a pausa da Seleção Brasileira em março.

O Diario AS também destacou que Vini Jr marcou 15 gols em 23 partidas sob o comando de Arbeloa, desde sua chegada em janeiro. Com Xabi Alonso, foram sete gols em 33 jogos. Em 2026, apenas Harry Kane, do Bayern de Munique, tem mais gols que o brasileiro no futebol europeu (24 contra 16). Vini Jr também ultrapassou Lamine Yamal nesta estatística.

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