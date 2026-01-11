Técnico do Tottenham, Thomas Frank é vaiado após eliminação na FA Cup: 'Dói em nós'
Time e treinador dos Spurs foram vaiados ao perder por 2 a 1 para o Aston Villa
- Matéria
- Mais Notícias
O Tottenham foi eliminado da Copa da Inglaterra (FA Cup) ao perder por 2 a 1 para o Aston Villa, no sábado (10), pela terceira rodada da competição. A equipe comandada por Thomas Frank voltou a ser vaiada pela torcida ao deixar o gramado, em um ambiente de forte insatisfação que já havia se manifestado dias antes, após a derrota nos acréscimos para o Bournemouth pela Premier League.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Martinelli faz três, e Arsenal vence Portsmouth de virada na Copa da Inglaterra
Futebol Internacional11/01/2026
- Futebol Internacional
Endrick estreia hoje? Saiba onde assistir Lille x Lyon
Futebol Internacional11/01/2026
- Futebol Internacional
Filho de Ibrahimović é emprestado pelo Milan e defenderá time da Champions League
Futebol Internacional11/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A eliminação dos Spurs para o Villa marcou a décima derrota na temporada sob o comando de Thomas Frank. Após o apito final, a frustração voltou a se manifestar com novas vaias e uma confusão entre jogadores das duas equipes.
João Palhinha se desentendeu com Ollie Watkins após a comemoração do atacante do Aston Villa, e Micky van de Ven e Morgan Rogers também se envolveram, antes da intervenção dos demais atletas. Em entrevista coletiva, o técnico do Tottenham criticou a postura de Ollie Watkins no lance que gerou o tumulto.
— É decepcionante. Todos nós estamos magoados e não havia nada que quiséssemos mais do que avançar para a próxima fase. Jogamos em casa, com força máxima, mas não conseguimos. A única maneira de deixar todos felizes é vencer jogos e ter regularidade. Tivemos uma boa reação, mas não conseguimos completar a virada — afirmou.
Como foi a derrota do Tottenham para o Aston Villa na FA Cup?
Emi Buendía e Morgan Rogers marcaram os gols do Aston Villa ainda no primeiro tempo, enquanto Wilson Odobert descontou na etapa final, mas a reação do Tottenham não foi suficiente para evitar a queda precoce no torneio. No intervalo, o treinador e os jogadores dos Spurs ouviram protestos após 45 minutos ruins, segundo informação da "SkySports".
Na volta do intervalo, o Tottenham reagiu e diminuiu o placar com Odobert, o que mudou o clima nas arquibancadas. As vaias deram lugar a incentivos, e a equipe passou a pressionar em busca do empate. Odobert, Mathys Tel e Xavi Simons criaram chances claras, exigindo defesas do goleiro Marco Bizot, que garantiu a vitória e a classificação do Aston Villa.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias