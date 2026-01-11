menu hamburguer
Técnico do Tottenham, Thomas Frank é vaiado após eliminação na FA Cup: 'Dói em nós'

Time e treinador dos Spurs foram vaiados ao perder por 2 a 1 para o Aston Villa

Thomas Frank é o técnico do Tottenham (Foto: PETER POWELL / AFP)
O Tottenham foi eliminado da Copa da Inglaterra (FA Cup) ao perder por 2 a 1 para o Aston Villa, no sábado (10), pela terceira rodada da competição. A equipe comandada por Thomas Frank voltou a ser vaiada pela torcida ao deixar o gramado, em um ambiente de forte insatisfação que já havia se manifestado dias antes, após a derrota nos acréscimos para o Bournemouth pela Premier League.

A eliminação dos Spurs para o Villa marcou a décima derrota na temporada sob o comando de Thomas Frank. Após o apito final, a frustração voltou a se manifestar com novas vaias e uma confusão entre jogadores das duas equipes.

João Palhinha se desentendeu com Ollie Watkins após a comemoração do atacante do Aston Villa, e Micky van de Ven e Morgan Rogers também se envolveram, antes da intervenção dos demais atletas. Em entrevista coletiva, o técnico do Tottenham criticou a postura de Ollie Watkins no lance que gerou o tumulto.

— É decepcionante. Todos nós estamos magoados e não havia nada que quiséssemos mais do que avançar para a próxima fase. Jogamos em casa, com força máxima, mas não conseguimos. A única maneira de deixar todos felizes é vencer jogos e ter regularidade. Tivemos uma boa reação, mas não conseguimos completar a virada — afirmou.

Como foi a derrota do Tottenham para o Aston Villa na FA Cup?

Thomas Frank, técnico do Tottenham, durante partida contra o Manchester City no Etihad Stadium (Foto: Darren Staples / AFP)
Emi Buendía e Morgan Rogers marcaram os gols do Aston Villa ainda no primeiro tempo, enquanto Wilson Odobert descontou na etapa final, mas a reação do Tottenham não foi suficiente para evitar a queda precoce no torneio. No intervalo, o treinador e os jogadores dos Spurs ouviram protestos após 45 minutos ruins, segundo informação da "SkySports".

Na volta do intervalo, o Tottenham reagiu e diminuiu o placar com Odobert, o que mudou o clima nas arquibancadas. As vaias deram lugar a incentivos, e a equipe passou a pressionar em busca do empate. Odobert, Mathys Tel e Xavi Simons criaram chances claras, exigindo defesas do goleiro Marco Bizot, que garantiu a vitória e a classificação do Aston Villa.

