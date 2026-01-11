Martinelli faz três, e Arsenal vence Portsmouth de virada na Copa da Inglaterra
Brasileiro marcou um hat-trick na virada dos Gunners fora de casa
O Arsenal venceu o Portsmouth por 4 a 1 de virada, neste domingo (11), pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. A partida teve início às 11h (de Brasília), e foi realizada no Fratton Park, em Portsmouth. O time da casa abriu o placar com Colby Bishop nos primeiros minutos da etapa inicial, mas o gol contra de Andre Dozzell e o hat-trick de Gabriel Martinelli fizeram os Gunners avançarem na competição.
Como foi Portsmouth x Arsenal?
O primeiro tempo no Fratton Park teve intensidade desde o início. Com o apoio das arquibancadas, o Portsmouth adiantou suas linhas e foi recompensado logo aos 2 minutos. O Arsenal falhou na saída de bola, Chaplin finalizou e Bishop aproveitou o rebote para marcar.
A reação dos Gunners foi rápida e ocorreu em jogada de bola parada, especialidade da equipe de Mikel Arteta e Nicolas Jover. Aos 7 minutos, após cobrança de escanteio, a bola permaneceu na pequena área e Andre Dozzell acabou desviando contra a própria meta, deixando o placar empatado. A partir daí, os visitantes passaram a ter mais controle das ações.
A virada veio aos 24 minutos, novamente em escanteio. Gabriel Martinelli subiu mais alto que a defesa do Portsmouth e marcou de cabeça para o Arsenal. Nos minutos finais da etapa inicial, o time de Mikel Arteta criou oportunidades para ampliar. Aos 40, Martinelli acertou a trave. Dois minutos depois, Madueke sofreu pênalti, mas desperdiçou a cobrança. Apesar de estarem melhor no jogo, os Gunners terminaram com vantagem mínima e atenção redobrada para não terem problemas.
O segundo tempo começou com o Arsenal ampliando rapidamente a vantagem. Aos 5 minutos, Lewis-Skelly cobrou falta de forma rápida no meio-campo e acionou Gabriel Jesus. O atacante cruzou rasteiro para a área, onde Martinelli apareceu livre para finalizar e marcar.
O time visitante voltou a balançar a rede aos 26 minutos, novamente em bola parada. Madueke cobrou escanteio, e Gabriel Martinelli venceu a defesa pelo alto para cabecear para o gol. O lance marcou o terceiro gol do brasileiro e o quarto dos Gunners no jogo.
No fim, Arteta promoveu mudanças, e Martinelli, astro da partida, deixou o campo para a entrada de Marli Salmon, de 16 anos. O jogo terminou em 4 a 1 e o Arsenal avançou para a próxima fase da Copa da Inglaterra.
O que vem por aí?
Agora, o Portsmouth volta as atenções para a 27ª rodada da Championship, a segunda divisão inglesa. O clube enfrenta o Sheffield Wed fora de casa, no sábado (17), às 12h (de Brasília). Do outro lado, o Arsenal segue com foco nas copas nacionais. Desta vez, os Gunners encaram o Chelsea pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa, na quarta-feira (14), às 17h.
