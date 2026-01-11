Maximilian Ibrahimović, filho do lendário Zlatan Ibrahimović, está de mudança do Milan. O ponta-esquerda foi emprestado pelo clube italiano ao Ajax, da Holanda, onde ficará até o final da atual temporada europeia, com opção de compra em definitivo por 3,5 milhões de euros (quase 22 milhões de reais) e porcentagem de valor em revenda, segundo o jornal holandês De Telegraaf, para os cofres do Milan.

O atleta, de apenas 19 anos, estava na base do Milan e não chegou a estrear no time profissional, apesar de treinar três vezes na semana junto à equipe principal – dinâmica que deve se manter no Ajax. Em meados de dezembro, foi relacionado pela primeira vez nos Rossoneri para compor elenco na Supercopa Italiana.

O jovem começou a temporada sub-23 no Milan com destaque, registrando cinco gols e três assistências em 16 jogos, justamente o que o levou a treinar com o time A. Canhoto, costuma atuar como ponta-esquerda, mas também pode ser centroavante, valorizando seu chute forte de média distância e a qualidade no drible. Desde 2023 junto ao Milan, Maximilian Ibrahimović tem contrato com os italianos até a metade de 2027.

Revelado pelo Hammarby, da Suécia, Maximilian já atua nas categorias de base da seleção de seu país desde 2020. O atacante repetirá os passos do pai, que também foi contratado pelo Ajax, em 2001, onde se destacou e chamou a atenção de gigantes europeus, optando inicialmente pela Juventus.

