Campeão eliminado e goleada história do City; veja como foi o sábado (10) da FA Cup
Copa da Inglaterra tem dois times do Big Six classificados e um eliminado
A FA Cup guardou grandes surpresas em um dia de eliminação do atual campeão e goleada histórica do Manchester City, neste sábado (10). A competição mais antiga de futebol do mundo não decepcionou e fez valer a existência dos torneios mata-mata.
E apenas na 3ª rodada, a FA Cup já conta com cinco equipes da Premier League eliminadas logo cedo, sendo que quatro caíram neste sábado (10). Tottenham, Crystal Palace, Everton e Bournemouth se juntaram ao Nottingham Forest, que havia sido derrotado nos pênaltis para o Wrexham, na sexta-feira (9).
Como foi o sábado (10) da FA Cup
A grande surpresa da FA Cup foi a vitória do Macclesfield por 2 a 1 sobre o Crystal Palace, que é o atual campeão da Copa da Inglaterra. A equipe da sexta divisão e treinada por John Rooney, irmão de Wayne Rooney, conseguiu um feito extraordinário para avançar de fase e surpreender a Inglaterra.
Por outro lado, o Manchester City não surpreendeu pela vitória com classificação sobre o Exeter City, mas sim pela goleada por 10 a 1 aplicada sobre o rival. E apesar de Haaland em campo, o centroavante norueguês passou em branco em uma partida com o primeiro gol de Rodri desde que foi eleito Bola de Ouro, em 2024.
Em um dos duelos entre clubes da Premier League mais equilibrados, o Aston Villa derrotou o Tottenham por 2 a 1 fora de casa e eliminou a equipe londrina da FA Cup. Em outro confronto entre times da elite, o Newcastle bateu o Bournemouth nos pênaltis após o empate por 3 a 3 nos 120 minutos.
No último confronto do dia, o Chelsea confirmou o favoritismo e derrotou o Charlton por 5 a 1 mesmo com uma equipe alternativa.
Confira os resultados da Copa da Inglaterra deste sábado (10)
- Macclesfield 2 x 1 Crystal Palace
- Everton 1 (0) x (3) 1 Sunderland
- Wolverhampton 6 x 1 Shrewsbury Town
- Cheltenham Town 0 x 2 Leicester
- Doncaster Rovers 2 x 3 Southampton
- Stoke City 1 x 0 Coventry City
- Sheffield Wednesday 0 x 2 Brentford
- Newcastle 3 (7) x (6) 3 Bournemouth
- Fulham 3 x 1 Middlesbrough
- Ipswich Town 2 x 1 Blackpool
- Manchester City 10 x 1 Exeter City
- Burnley 5 x 1 Millwall
- Boreham Wood 0 x 5 Burton Albion
- Cambridge United 2 x 3 Birmingham
- Tottenham 1 x 2 Aston Villa
- Grimsby Town 3 x 2 Weston-Super-Mare
- Bristol City 5 x 1 Watford
- Charlton 1 x 5 Chelsea
