Campeão eliminado e goleada história do City; veja como foi o sábado (10) da FA Cup

Copa da Inglaterra tem dois times do Big Six classificados e um eliminado

Dia 10/01/2026
19:00
Jogadores do Macclesfield comemoram vitória sobre Crystal Palace e classificação história na FA Cup
imagem cameraJogadores do Macclesfield comemoram vitória sobre Crystal Palace e classificação história na FA Cup (Foto: Darren Staples/AFP)
A FA Cup guardou grandes surpresas em um dia de eliminação do atual campeão e goleada histórica do Manchester City, neste sábado (10). A competição mais antiga de futebol do mundo não decepcionou e fez valer a existência dos torneios mata-mata.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

E apenas na 3ª rodada, a FA Cup já conta com cinco equipes da Premier League eliminadas logo cedo, sendo que quatro caíram neste sábado (10). Tottenham, Crystal Palace, Everton e Bournemouth se juntaram ao Nottingham Forest, que havia sido derrotado nos pênaltis para o Wrexham, na sexta-feira (9).

Como foi o sábado (10) da FA Cup

A grande surpresa da FA Cup foi a vitória do Macclesfield por 2 a 1 sobre o Crystal Palace, que é o atual campeão da Copa da Inglaterra. A equipe da sexta divisão e treinada por John Rooney, irmão de Wayne Rooney, conseguiu um feito extraordinário para avançar de fase e surpreender a Inglaterra.

Por outro lado, o Manchester City não surpreendeu pela vitória com classificação sobre o Exeter City, mas sim pela goleada por 10 a 1 aplicada sobre o rival. E apesar de Haaland em campo, o centroavante norueguês passou em branco em uma partida com o primeiro gol de Rodri desde que foi eleito Bola de Ouro, em 2024.

Em um dos duelos entre clubes da Premier League mais equilibrados, o Aston Villa derrotou o Tottenham por 2 a 1 fora de casa e eliminou a equipe londrina da FA Cup. Em outro confronto entre times da elite, o Newcastle bateu o Bournemouth nos pênaltis após o empate por 3 a 3 nos 120 minutos.

No último confronto do dia, o Chelsea confirmou o favoritismo e derrotou o Charlton por 5 a 1 mesmo com uma equipe alternativa.

Rodri comemora gol do Manchester City em goleada sobre o Exeter City, pela FA Cup
Rodri comemora gol do Manchester City em goleada sobre o Exeter City, pela FA Cup (Foto: Oli Scarff/AFP)

Confira os resultados da Copa da Inglaterra deste sábado (10)

  1. Macclesfield 2 x 1 Crystal Palace
  2. Everton 1 (0) x (3) 1 Sunderland
  3. Wolverhampton 6 x 1 Shrewsbury Town
  4. Cheltenham Town 0 x 2 Leicester
  5. Doncaster Rovers 2 x 3 Southampton
  6. Stoke City 1 x 0 Coventry City
  7. Sheffield Wednesday 0 x 2 Brentford
  8. Newcastle 3 (7) x (6) 3 Bournemouth
  9. Fulham 3 x 1 Middlesbrough
  10. Ipswich Town 2 x 1 Blackpool
  11. Manchester City 10 x 1 Exeter City
  12. Burnley 5 x 1 Millwall
  13. Boreham Wood 0 x 5 Burton Albion
  14. Cambridge United 2 x 3 Birmingham
  15. Tottenham 1 x 2 Aston Villa
  16. Grimsby Town 3 x 2 Weston-Super-Mare
  17. Bristol City 5 x 1 Watford
  18. Charlton 1 x 5 Chelsea

