Ex-Botafogo brilha e marca pela primeira vez no Atlético de Madrid

Campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Botafogo, o meia-atacante Thiago Almada teve uma noite mágica neste sábado (18). O argentino foi o autor do único gol da vitória do Atlético de Madrid sobre o Osasuna, pela nona rodada de La Liga, no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

Depois de um período lesionado, Almada voltou a ser escalado por Diego Simeone. Em jogo encardido, marcado por gol polêmico anulado pelo VAR e defesas providenciais do goleiro adversário, o argentino recebeu cruzamento de Giuliano Simeone, chutou com classe e decidiu a partida para o Atleti aos 22 minutos do segundo tempo.

Almada ficou cerca de um mês fora de atividade após sofrer contusão durante o período de treinamentos da seleção argentina na Data Fifa de setembro. O jogador havia sido diagnosticado com uma lesão muscular na perna direita pelos serviços médicos do clube espanhol.

Thiago Almada em ação pelo Atlético de Madrid contra o Espanyol (Foto: Manaure Quintero/AFP)

Contratado pelo Botafogo em julho de 2024, o jogador rapidamente se destacou, sendo peça importante na conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro na temporada passada. Em 26 jogos pelo Glorioso, marcou três gols, deu duas assistências e se consolidou como titular absoluto no meio-campo alvinegro. Depois de se destacar no Brasil, Almada ainda defendeu o Lyon antes de chegar no Atlético.

O que vem por aí para o Atlético de Madrid?

Com a vitória, o Atlético de Madrid chegou a 16 pontos e assumiu a quarta colocação de La Liga. A equipe de Simeone voltará o foco para a partida contra o Arsenal, na terça-feira (21), às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de liga da Champions League.

