Na coletiva de imprensa que antecedeu o duelo entre PSG e Barcelona, válido pela 2ª rodada da Champions League, Luis Enrique não poupou elogios a Pedri. O técnico do clube parisiense, que já comandou os blaugranas, chamou o meio-campista de “Harry Potter” e brincou ao dizer que espera que o jogador não leve sua “varinha mágica” para o confronto.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

– Conheço bem o Pedri e ele é um jogador incrível. Para mim, Pedri é, sem dúvida, “Harry Potter”, e espero que ele não traga sua varinha mágica amanhã. Faremos todo o possível para garantir que ele tenha o mínimo de participação possível – disse o treinador.

continua após a publicidade

Na sequência, Luis Enrique ressaltou que, apesar de toda a qualidade do jogador, o time não se resume a Pedri. Na verdade, o Barcelona tem outros astros em seu elenco, e o PSG deve tomar cuidado com todos eles.

– O Barça não é só o Pedri, é o De Jong, é o Cubarsí, é o Lamine, são inúmeros jogadores de alto nível. A partida apresenta motivações muito poderosas para tentar superar um time que é muito bom com a bola e também sem ela – completou.

continua após a publicidade

Pedri em ação pelo Barcelona (Foto: Reprodução)

Luis Enrique se declara ao Barcelona

O confronto desta quarta-feira (1º) também marca um reencontro especial para Luis Enrique, que já comandou o Barcelona e conquistou a tríplice coroa no clube. Agora no PSG, o treinador demonstrou carinho pelo time catalão, afirmando que segue torcedor, mas garantiu que manterá o profissionalismo no duelo.

– Estar em Barcelona é sempre especial e bonito. É a minha casa, este é o lugar onde praticamente fiz grande parte da minha carreira como jogador e treinador. Não é o Camp Nou, mas é um estádio muito bonito com ótimas recordações, como a inauguração dos Jogos Olímpicos de 1992, onde eu estive – disse o treinador.

– Adoro ver o Barcelona, vocês sabem que sou torcedor e sócio-torcedor, e serei a vida toda. Vejo todos os jogos deles. Barcelona é a minha casa, foram oito anos como jogador, fui capitão, seis anos como treinador, três na equipe B, três na equipe principal. Não posso falar nada de ruim do Barcelona, serei eternamente grato a eles, é algo que os torcedores sabem. Eu ando rodeado de muitas pessoas que me querem bem em Barcelona, e essa é a melhor coisa que já me aconteceu como profissional – completou o treinador.

Onde assistir o duelo entre Barcelona x PSG?

Barcelona e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (1), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estadi Olímpic Lluís Companys, em Barcelona (ESP), e terá transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.