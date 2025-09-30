Libertadores Feminina 2025: como chegam os brasileiros na competição
Torneio tem início nesta quinta-feira (2)
Principal torneio de clubes da América do Sul no futebol feminino, a Copa Libertadores da América começa nesta quinta-feira (2). O Brasil será representado por três forças: o Corinthians, atual campeão; a Ferroviária, dona de dois títulos; e o São Paulo, que estreia na competição.
O Lance! apresenta o momento de cada equipe e como chegam na briga pelo título.
Brasileiros na Libertadores Feminina
Corinthians
Atual campeão brasileiro e já garantido na Libertadores de 2026, o Corinthians chega como favorito ao título desta edição. Mesmo coroado no cenário nacional, o time enfrentou altos e baixos ao longo do ano.
Em 37 partidas disputadas, as Brabas somam 26 vitórias, sete empates e apenas três derrotas. Uma delas custou a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, diante do São Paulo. No início da temporada, o Tricolor também foi o algoz na decisão da Supercopa do Brasil.
Apesar das oscilações, o Corinthians segue como a maior potência do continente. São cinco troféus de Libertadores no currículo, e agora a equipe já está em Buenos Aires para a estreia contra o Independiente del Valle, marcada para quinta-feira (2).
Agenda de jogos do Timão:
- Quinta, 2, às 16h – Corinthians (BRA) x Independiente del Valle - Estádio Florencio Sola (Banfield)
- Sábado, 5, às 16h – Corinthians (BRA) x Always Ready (BOL) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
- Terça, 8, às 20h – Santa Fé (COL) x Corinthians (BRA) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
Ferroviária
A Ferroviária tenta seu terceiro título da Libertadores Feminina, após conquistar em 2015 e 2020. O time de Araraquara apostou no retorno de Léo Mendes, que comandou a equipe no título de 2015.
A Locomotiva soma 15 vitórias, oito empates e sete derrotas nos 30 jogos da temporada. No Brasileirão, caiu nas quartas de final para o São Paulo, e está classificada à semifinal da Copa do Brasil Feminina. Em um grupo que conta com Allianza Lima, Adiffem e Boca Juniors, a equipe é uma forte candidata a chegar na fase final.
Confira jogos da Ferroviária:
- 2 de outubro (quarta-feira), 20h – Adiffem (VEN) x Ferroviária (BRA) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
- 5 de outubro (sábado), 20h – Alianza Lima (PER) x Ferroviária (BRA) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
- 8 de outubro (terça-feira), 16h – Ferroviária (BRA) x Boca Juniors (ARG) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
São Paulo
O São Paulo estreia na Libertadores Feminina em 2025 carregando confiança após garantir vaga na semifinal da Copa do Brasil. Sob o comando de Thiago Viana, o Tricolor já levantou a Supercopa do Brasil diante do Corinthians e tem protagonizado duelos equilibrados com o rival nesta temporada.
Foram 35 jogos até aqui, com 19 vitórias, nove empates e sete derrotas. A última delas aconteceu no Paulistão, diante do Palmeiras, por 3 a 0, pouco antes do embarque para a competição continental. Mesmo no chamado "grupo da morte", ao lado de San Lorenzo, Colo-Colo e Olímpia, a expectativa é de que o São Paulo tenha força para avançar às fases decisivas.
Agenda das soberanas na competição:
- 3 de outubro (quinta-feira), 20h – São Paulo (BRA) x San Lorenzo (ARG) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
- 6 de outubro (domingo), 20h – São Paulo (BRA) x Colo-Colo (CHI) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
- 9 de outubro (quarta-feira), 20h – Olimpia (PAR) x São Paulo (BRA) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
