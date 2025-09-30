menu hamburguer
Futebol Feminino

Libertadores Feminina 2025: como chegam os brasileiros na competição

Torneio tem início nesta quinta-feira (2)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 30/09/2025
19:23
SUPERCOPA 2025, SAO PAULO X CORINTHIANS FEMININO
imagem camera São Paulo e Corinthians disputam a Libertadores Feminina. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Principal torneio de clubes da América do Sul no futebol feminino, a Copa Libertadores da América começa nesta quinta-feira (2). O Brasil será representado por três forças: o Corinthians, atual campeão; a Ferroviária, dona de dois títulos; e o São Paulo, que estreia na competição.

O Lance! apresenta o momento de cada equipe e como chegam na briga pelo título.

Brasileiros na Libertadores Feminina

Corinthians

Atual campeão brasileiro e já garantido na Libertadores de 2026, o Corinthians chega como favorito ao título desta edição. Mesmo coroado no cenário nacional, o time enfrentou altos e baixos ao longo do ano.

Em 37 partidas disputadas, as Brabas somam 26 vitórias, sete empates e apenas três derrotas. Uma delas custou a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, diante do São Paulo. No início da temporada, o Tricolor também foi o algoz na decisão da Supercopa do Brasil.

continua após a publicidade

Apesar das oscilações, o Corinthians segue como a maior potência do continente. São cinco troféus de Libertadores no currículo, e agora a equipe já está em Buenos Aires para a estreia contra o Independiente del Valle, marcada para quinta-feira (2).

Agenda de jogos do Timão:

  1. Quinta, 2, às 16h – Corinthians (BRA) x Independiente del Valle - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  2. Sábado, 5, às 16h – Corinthians (BRA) x Always Ready (BOL) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  3. Terça, 8, às 20h – Santa Fé (COL) x Corinthians (BRA) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
Gabi Zanotti e Tamires, duas das mais experientes jogadoras do Corinthians. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Ferroviária

A Ferroviária tenta seu terceiro título da Libertadores Feminina, após conquistar em 2015 e 2020. O time de Araraquara apostou no retorno de Léo Mendes, que comandou a equipe no título de 2015.

continua após a publicidade

A Locomotiva soma 15 vitórias, oito empates e sete derrotas nos 30 jogos da temporada. No Brasileirão, caiu nas quartas de final para o São Paulo, e está classificada à semifinal da Copa do Brasil Feminina. Em um grupo que conta com Allianza Lima, Adiffem e Boca Juniors, a equipe é uma forte candidata a chegar na fase final.

Confira jogos da Ferroviária:

  1. 2 de outubro (quarta-feira), 20h – Adiffem (VEN) x Ferroviária (BRA) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  2. 5 de outubro (sábado), 20h – Alianza Lima (PER) x Ferroviária (BRA) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  3. 8 de outubro (terça-feira), 16h – Ferroviária (BRA) x Boca Juniors (ARG) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
São Paulo e Ferroviária disputaram quartas de final do Brasileirão Feminino. (Foto: Rafael Zocco/Ferroviária)
São Paulo

O São Paulo estreia na Libertadores Feminina em 2025 carregando confiança após garantir vaga na semifinal da Copa do Brasil. Sob o comando de Thiago Viana, o Tricolor já levantou a Supercopa do Brasil diante do Corinthians e tem protagonizado duelos equilibrados com o rival nesta temporada.

Foram 35 jogos até aqui, com 19 vitórias, nove empates e sete derrotas. A última delas aconteceu no Paulistão, diante do Palmeiras, por 3 a 0, pouco antes do embarque para a competição continental. Mesmo no chamado "grupo da morte", ao lado de San Lorenzo, Colo-Colo e Olímpia, a expectativa é de que o São Paulo tenha força para avançar às fases decisivas.

Agenda das soberanas na competição:

  1. 3 de outubro (quinta-feira), 20h – São Paulo (BRA) x San Lorenzo (ARG) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  2. 6 de outubro (domingo), 20h – São Paulo (BRA) x Colo-Colo (CHI) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  3. 9 de outubro (quarta-feira), 20h – Olimpia (PAR) x São Paulo (BRA) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
Serrana e Isa comemoram gol do São Paulo sobre o Santos no Paulistão Feminino (Foto: Rafael Assunção/Ag. Paulistão)
