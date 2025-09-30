Alvarez celebra boa fase do Atlético de Madrid após início irregular: ‘Faltou eficácia’
Atacante teve destaque na goleada do Atleti na Champions League
- Matéria
- Mais Notícias
O Atlético de Madrid venceu o Eintracht Frankfurt, por 5 a 1, nesta terça-feira (30), pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2025/2026. Após grande atuação com um gol e duas assistências, Julián Alvarez celebrou a sequência positiva dos Colchoneros com três vitórias seguidas, principalmente devido ao início irregular de temporada. Para atacante argentino, o Atleti tem que continuar nesse ritmo.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Rooney critica estrela do Liverpool: “Não vejo onde ele se encaixa”
Futebol Internacional30/09/2025
- Futebol Internacional
Goleadas, hat-trick, recordes e show brasileiro: veja como foi o dia na Champions League
Futebol Internacional30/09/2025
- Futebol Internacional
Bayern mira atacante que ficará livre no mercado em 2026
Futebol Internacional30/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Atlético de Madrid foi uma das equipes que mais investiu na janela de transferências do verão europeu, com 176 milhões de euros investidos em 10 novos jogadores. Mesmo com os reforços, a equipe madrilenha teve início ruim em La Liga, com uma derrota e dois empates nas primeiras três rodadas da competição.
Porém, nos últimos jogos, os comandados por Diego Simeone tiveram grande sequência de três vitórias seguidas, com 13 gols marcados, incluindo as goleadas de 5 a 2 sobre o Real Madrid e, a mais recente, de 5 a 1 contra o Frankfurt. Com o bom momento, Julián Alvarez comentou sobre a fase atual da equipe e que o início ruim foi por culpa dos próprios jogadores.
— Estamos indo muito bem. Estamos em uma boa fase. Precisávamos disso depois do início da temporada. Precisávamos ser mais eficazes, e conseguimos isso nesses três jogos em casa, e temos que continuar assim. Começamos bem em termos de desempenho. Somos uma das equipes que mais cria chances em toda a Europa e precisávamos conquistá-las, como fizemos nesses jogos — afirmou Alvarez, que prosseguiu ao analisar a chegada dos novos jogadores e comparar com a temporada passada, que teve roteiro parecido.
— Tem muita gente nova no time. No ano passado, também tivemos dificuldades para começar, e depois vencemos 15 jogos. Estamos pressionando bastante, nos conhecendo e criando muitas chances. Temos que continuar nesse caminho para conquistar grandes feitos — opinou o atacante.
O que vem por aí?
Agora, o Atlético visita o Celta de Vigo, no próximo domingo (5), às 16h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias