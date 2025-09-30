menu hamburguer
Futebol Internacional

Alvarez celebra boa fase do Atlético de Madrid após início irregular: ‘Faltou eficácia’

Atacante teve destaque na goleada do Atleti na Champions League

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/09/2025
19:30
Julián Alvarez comemora gol pelo Atlético de Madrid (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)
imagem cameraJulián Alvarez comemora gol pelo Atlético de Madrid (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)
Atlético de Madrid venceu o Eintracht Frankfurt, por 5 a 1, nesta terça-feira (30), pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2025/2026. Após grande atuação com um gol e duas assistências, Julián Alvarez celebrou a sequência positiva dos Colchoneros com três vitórias seguidas, principalmente devido ao início irregular de temporada. Para atacante argentino, o Atleti tem que continuar nesse ritmo.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Atlético de Madrid foi uma das equipes que mais investiu na janela de transferências do verão europeu, com 176 milhões de euros investidos em 10 novos jogadores. Mesmo com os reforços, a equipe madrilenha teve início ruim em La Liga, com uma derrota e dois empates nas primeiras três rodadas da competição.

Atlético de Madrid goleou o Frankfurt em 5 a 1 na Champions League (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)
Porém, nos últimos jogos, os comandados por Diego Simeone tiveram grande sequência de três vitórias seguidas, com 13 gols marcados, incluindo as goleadas de 5 a 2 sobre o Real Madrid e, a mais recente, de 5 a 1 contra o Frankfurt. Com o bom momento, Julián Alvarez comentou sobre a fase atual da equipe e que o início ruim foi por culpa dos próprios jogadores.

— Estamos indo muito bem. Estamos em uma boa fase. Precisávamos disso depois do início da temporada. Precisávamos ser mais eficazes, e conseguimos isso nesses três jogos em casa, e temos que continuar assim. Começamos bem em termos de desempenho. Somos uma das equipes que mais cria chances em toda a Europa e precisávamos conquistá-las, como fizemos nesses jogos — afirmou Alvarez, que prosseguiu ao analisar a chegada dos novos jogadores e comparar com a temporada passada, que teve roteiro parecido.

— Tem muita gente nova no time. No ano passado, também tivemos dificuldades para começar, e depois vencemos 15 jogos. Estamos pressionando bastante, nos conhecendo e criando muitas chances. Temos que continuar nesse caminho para conquistar grandes feitos — opinou o atacante.

Julián Alvarez comemora gol pelo Atlético de Madrid (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)
O que vem por aí?

Agora, o Atlético visita o Celta de Vigo, no próximo domingo (5), às 16h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. 

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

