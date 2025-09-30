Nesta quarta-feira (1º), acontece um reencontro especial na Champions League: Luis Enrique irá enfrentar seu ex-clube, o Barcelona, onde fez seu primeiro trabalho como técnico e onde fez história, vencendo a tríplice coroa. Agora no PSG, o treinador participou da coletiva de imprensa e manifestou seu carinho ao antigo time, afirmando que é torcedor, mas vai manter o profissionalismo no duelo entre o clube atual e o antigo.

Na entrevista coletiva de Luis Enrique antes do duelo entre PSG e Barcelona, válida pela Champions League, o treinador pôde falar sobre o que espera para o confronto, seja taticamente, ou seja emocionalmente. Será o retorno do comandante à cidade em que tanto viveu, e o espanhol fez questão de demonstrar gratidão.

– Estar em Barcelona é sempre especial e bonito. É a minha casa, este é o lugar onde praticamente fiz grande parte da minha carreira como jogador e treinador. Não é o Camp Nou, mas é um estádio muito bonito com ótimas recordações, como a inauguração dos Jogos Olímpicos de 1992, onde eu estive – disse o treinador.

Luis Enrique terá espaço exclusivo para assistir jogos na arquibancada do Parque dos Príncipes (Foto: Franck Fife/AFP)

– Adoro ver o Barcelona, vocês sabem que sou torcedor e sócio-torcedor, e serei a vida toda. Vejo todos os jogos deles. Barcelona é a minha casa, foram oito anos como jogador, fui capitão, seis anos como treinador, três na equipe B, três na equipe principal. Não posso falar nada de ruim do Barcelona, serei eternamente grato a eles, é algo que os torcedores sabem. Eu ando rodeado de muitas pessoas que me querem bem em Barcelona, e essa é a melhor coisa que já me aconteceu como profissional – completou o treinador.

Sobre o confronto, Luis Enrique afirmou que "será muito bonito" jogar contra o Barcelona. Além de toda questão emocional, o treinador acredita que os dois times têm uma filosofia e mentalidade parecida no futebol, que é ter posse de bola e jogar no ataque.

– Todas as equipes buscam o equilíbrio entre a defesa e o ataque. Somos semelhantes; com a intenção de jogar um futebol de ataque e de ter a posse de bola. Ter a posse de bola será a chave do jogo. Para os torcedores e para os dois elencos, será um desafio bonito – afirmou Luis Enrique.

Onde assistir o duelo entre Barcelona x PSG?

Barcelona e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (1), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estadi Olímpic Lluís Companys, em Barcelona (ESP), e terá transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

