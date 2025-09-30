Medalhão vira dúvida, e Ancelotti ganha dor de cabeça na convocação

O goleiro Alisson se lesionou na derrota do Liverpool para o Galatasaray, pela 2ª rodada da Champions League, e Ancelotti ganhou uma dor de cabeça para a convocação da Seleção. O brasileiro deixou o campo no início do segundo tempo após uma defesa em uma finalização de Osimhen.

Em coletiva, Arne Slot demonstrou preocupação com a condição de Alisson, embora não tenha dado detalhes da lesão. No entanto, o treinador descartou a presença do goleiro brasileiro no duelo contra o Chelsea, pela Premier League, no sábado (4).

- Nunca é um sinal positivo quando um jogador sai assim. Vocês podem ter certeza de que ele não jogará no sábado.

Nesta quarta-feira (1º), Carlo Ancelotti convocará a Seleção Brasileira para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul. No entanto, o treinador ganha uma dor de cabeça com a lesão de Alisson, que foi titular nos quatro jogos em que o italiano esteve à frente da Amarelinha.

Opções para Ancelotti sem Alisson

Na Data Fifa de outubro, a Seleção Brasileira entra em campo no dia 10 contra a Coreia do Sul e no dia 14 contra o Japão. Nesse sentido, Ancelotti precisa pensar em alternativas para a convocação em meio a dúvida sobre poder contar com Alisson ou não.

Nas últimas duas convocações, Ancelotti havia chamado Bento e Hugo Souza para os quatro últimos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ederson também pode ser uma alternativa, uma vez que vem sendo titular no Fenerbahce.

