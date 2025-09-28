menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Com show de Pulisic, Milan vence Napoli no Campeonato Italiano

Milan conquista a quinta vitória seguida na temporada

João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/09/2025
17:50
Alexis Saelemaekers celebra vitória do Milan contra o Napoli pelo Campeonato Italiano (Foto: Piero Cruciatti / AFP)
Christian Pulisic celebra vitória do Milan contra o Napoli pelo Campeonato Italiano (Foto: Piero Cruciatti / AFP)
Em partida valendo a liderança, o Milan venceu o Napoli por 2 a 0 no San Siro pela quinta rodada do Campeonato Italiano, no San Siro, em Milão. O jogo foi marcado pela excelente atuação de norte-americano Pulisic, que marcou um gol e uma assistência logo no primeiro tempo.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Com a vitória, o Milan garante a primeira posição do Campeonato Italiano. A equipe de Massimiliano Allegri tem quatro vitórias em cinco partidas da liga local. Pulisic é o grande destaque dos Rossoneri neste começo de temporada. O atacante tem sete gols em sete partidas com a camisa do Milan.

➡️Milan e Inter avançam no projeto para o novo San Siro

Atual campeão, o Napoli, sofre sua primeira derrota no Campeonato Italiano. É o segundo revés seguido da equipe de Antonio Conte na temporada. Na última quinta-feira (18). os Azuis perderam para Manchester City por 2 a 0 no reencontro de Kevin de Bruyne com Pep Guardiola no Etihad Stadium, na Inglaterra.

Alexis Saelemaekers celebra gol com Christian na vitória do Milan contra o Napoli pelo Campeonato Italiano (Foto: Piero Cruciatti / AFP)
Alexis Saelemaekers celebra gol com Christian na vitória do Milan contra o Napoli pelo Campeonato Italiano (Foto: Piero Cruciatti / AFP)

Como foi o jogo?

Aos dois minutos de jogo, Pulisic disparou pelo lado esquerdo, evitou a saída de bola, invadiu a área e cruzou rasteiro para Saelemaekers inaugurar o placar para o Milan. Após o gol, o Napoli passou a dominar a posse de bola, mas sem causar riscos ao gol defendido por Maignan.

Em contra-ataque aos 26 minutos, Pulisic deixou Fofana cara a cara com o goleiro Meret, mas o atacante acertou o travessão. Na sequência, o atacante francês retribuiu o favor ao norte-americano. Após boa jogada de Pavlovic pela lateral esquerda, Fofana ajeitou a bola para Pulisic dentro da área, que marcou seu segundo gol na partida para o Milan. A atuação do atacante gerou comparações com o compatriota LeBron James:

No início do segundo tempo, Estupiñán foi expulso depois derrubar Giovanni Di Lorenzo dentro da área. Após checagem no var, o árbitro Danielle Chiffi expulsou o defensor equatoriano. Kevin de Bruyne converteu a cobrança e diminui o placar para o Napoli. Foi o segundo gol do Belga no Campeonato Italiano.

➡️ Troféus da Europa League e Conference League serão expostos ao público no Brasil

Com um jogador a mais desde os 12 minutos do segundo tempo, o Napoli pressionou os donos da casa. Antonio Conte fez alterações no setor ofensivo com a entrada de David Neres, Lorenzo Lucca e Noa Lang, mas não teve sucesso. Apesar das oportunidades ao fim da etapa final, o placar não foi alterado.

Próximos jogos de Milan e Napoli

No próximo domingo (5), os Rossoneri enfrentem a Juventus, fora de casa, às 15h45 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Italiano. Já o Napoli encara o Sporting pela segunda rodada da Liga dos Campeões, em casa, na quarta-feira (1), às 16h (de Brasília)

De olho no Lance! e no Futebol Internacional.

circulo com pontos dentroTudo sobre

