A transferência de Luka Modric, astro do Real Madrid, rumo ao Milan parece já ter data para acontecer. Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (7), dia de reapresentação do elenco, o novo técnico rossonero Massimiliano Allegri declarou que está no aguardo do croata.

- Estamos esperando por Luka. Ele chegará em agosto. É um jogador importante e extraordinário. Dispensa apresentações - afirmou o comandante.

Modric estará livre no mercado após o Mundial de Clubes. O atleta esticou seu vínculo com os Merengues até o final da trajetória no torneio, e poderá acertar com qualquer clube sem custos depois de findar sua participação nos Estados Unidos.

Segundo o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", o diretor esportivo milanês Igli Tare já adiantou as negociações com o meio-campista para tê-lo por uma temporada. O salário está estimado em 3,5 milhões de euros (R$ 22,5 milhões).

💺 Modric segue no banco do Real Madrid antes de possível ida ao Milan

No Mundial, Modric tem sido reserva sob o comando de Xabi Alonso - como aconteceu na última temporada com Carlo Ancelotti -, mas costuma entrar na segunda etapa das partidas, para euforia dos torcedores presentes nos Estados Unidos. O Real está na semifinal, e volta a campo na quarta-feira (9) para enfrentar o PSG por uma vaga na decisão.

Além de Luka, o próprio Allegri é outra novidade do Milan para a próxima temporada. O comandante estava há um ano sem trabalhos, depois de deixar a Juventus com polêmicas e crises com a imprensa, e assume a lacuna deixada por Sérgio Conceição. Massimiliano já havia conduzido os Rossoneri entre 2010 e 2014, em período que levou a um título nacional.