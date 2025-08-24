Juventus insiste e vence Parma na estreia da Serie A

Na primeiro jogo do campeonato, a Juventus levou a melhor sobre o Parma, em Turim, neste domingo (24), e venceu por 2 a 0. Os gols da vitória foram marcados pelos atacantes Jonathan David, no segundo tempo – após uma sequência de três lances com bolas na trave do time da casa – e por Dušan Vlahović, em meio a incertezas sobre o futuro no clube. O placar foi suficiente para fazer a Juventus começar o campeonato com o pé direito na busca pelo 37° Scudetto de sua história.

A Velha Senhora dominou o jogo quase por inteiro, com raros momentos de tentativas de reação do Parma, mas com pouca efetividade. Os pontos altos da partida da Juve foram as finalizações, especialmente à média distância, que levaram risco ao Suzuki em algumas ocasiões, forçando-o a fazer boas defesas. Mas foi depois de uma bola parada e de um contra-ataque que David e Vlahović marcaram, respectivamente, e garantiram os três pontos.

Juventus x Parma pelo Campeonato Italiano (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)

⚽ Como foi a partida entre Juventus e Parma?

PRIMEIRO TEMPO

O início do jogo foi muito estudado, com a Juventus segurando a posse de bola. O primeiro chute a gol da partida foi do zagueiro brasileiro Bremer, aos 10 minutos, de fora da área, com pouco perigo. Logo depois, Thuram achou espaço e fez bom lançamento para Francisco Conceição cabecear sozinho, obrigando Suzuki a fazer boa defesa.

O Parma tentou trocar mais passes e manter a bola no pé, mas teve dificuldade. Ainda ensaiaram uma boa jogada à beira do intervalo, após cobrança de falta, que não resultou em chute a gol. No cruzamento de Cambiaso, pelo alto, Bremer teve outra oportunidade de finalizar e cabeceou com perigo à esquerda da trave de Suzuki, encerrando a primeira etapa.

SEGUNDO TEMPO

A Velha Senhora voltou mais incisiva na segunda etapa. Ainda nos dez minutos iniciais, chegou três vezes oferecendo risco ao adversário: chute de Gatti, e duas finalizações de Chico Conceição que bateram na trave.

"Quem não faz, leva"? Que nada! Aos 14 minutos, na insistência da Juventus, Jonathan David aproveitou passe após escanteio cobrado por Yildiz e mandou para o fundo da rede, abrindo o marcador no Allianz Stadium.

Cambiaso, da Juve, ainda fez o Parma sonhar com uma possível volta por cima. Após disputa de bola aérea, o lateral deu uma cotovelada no rosto de Lovik, tomando o cartão vermelho direto. Mas não deu muito tempo do sonho ficar vivo: um minuto depois, Vlahović iniciou contra-ataque com Yildiz, que infiltrou na área com velocidade e devolveu ao centroavante. 2 a 0 no placar e três pontos na conta da Juventus.

📄 Escalações

⚫⚪ Juventus (Técnico: Igor Tudor)

Di Gregorio; Gatti (João Mário), Bremer, Kalulu, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli (Koopmeiners), Conceição (Nicolás González); David (Vlahović), Yildiz (McKennie).

🟡🔵 Parma (Técnico: Carlos Cuesta)

Suzuki; Circati, Del Prato, Valenti, Løvik (Estévez), Valeri; Ordóñez (Sorensen), Keita (Djuric), Bernabé; Almqvist (Benedyczak), Pellegrino.

✅ Ficha técnica

Juventus 2 x 0 Parma

1ª rodada — Serie A

📆 Data e horário: domingo, 24 de agosto, às 15h45 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA);

🕴️Arbitragem: Matteo Marcenaro (árbitro principal); Marco Scatragli e Andrea Zingarelli (auxiliares)

📺VAR: Francesco Meraviglia;

🥅 Gols: Jonathan David, 14'/1ºT (1-0); Vlahović, 39'/2°T (2-0);

🟨 Cartões amarelos: Gatti e Igor Tudor (técnico) (JUV); Suzuki, Sorensen (PAR).

🟥 Cartões vermelhos: Cambiaso (JUV)

📆 O que vem por aí para Juventus e Parma?

A Juventus agora enfrenta o Genoa, fora de casa, no próximo domingo (31), às 13h30. O Parma, por sua vez, tem o desafio da Atalanta, também às 13h30 (horário de Brasília), mas no sábado (30). O jogo será disputado no Estádio Ennio Tardini.