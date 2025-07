Kylian Mbappé, craque do Real Madrid, procurou resolver problemas na Justiça antes de duelo com o PSG, pelo Mundial de Clubes. O atacante, representado por seus empresários, retirou, nesta segunda-feira (7) acusações de assédio moral feitas contra uma pessoa não identificada em sua época justamente no clube francês. A informação é do jornal francês "L'Équipe".

continua após a publicidade

➡️ Real Madrid enfrenta problema na Espanha após classificação no Mundial

O atleta havia formalizado, no fim de junho, uma denúncia contra um funcionário parisiense. Além de assédio moral, o caso também tinha acusação de tentativa de extorsão, e era analisado por dois juízes de instrução da capital francesa.

Segundo Mbappé, os mandatários do Paris Saint-Germain o enviaram, em 2023, para uma área destinada a atletas descartados, de nome "loft". A decisão passou pela tentativa de forçar o jogador a estender seu vínculo para que pudesse voltar a ser relacionado. Entretanto, rapidamente a questão foi resolvida com sua saída do loft, mas o contrato não foi renovado, com o atleta deixando o clube de graça para fechar com o Real.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Kylian escolheu retirar as acusações de assédio e extorsão, mas outro caso segue aberto. O astro processou o PSG pelo não pagamento de salários e valores de bônus nos últimos três meses de sua trajetória no Parc des Princes. A quantia exigida pelo atacante é de 55 milhões de euros (mais de R$ 350 milhões na cotação atual).

continua após a publicidade

👀 Real Madrid e PSG fazem duelo de olho na final do Mundial

Diante das polêmicas extracampo, Mbappé reencontrará o PSG pela primeira vez desde sua saída. O camisa 9 é uma das esperanças de gol do Real Madrid para o duelo válido pela semifinal do Mundial de Clubes. A bola rola na quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.