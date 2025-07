João Pedro joga? Saiba situação dos reforços do Chelsea contra o Fluminense

Fluminense e Chelsea terão os caminhos cruzados pela semifinal do Mundial de Clubes. Para chegar até aqui, o clube inglês brincou no mercado de transferências com movimentações endinheiradas.

Moleque de Xerém, João Pedro chegou no Mundial com altas expectativas ao ataque do Chelsea. Ele estará à disposição do time diante do ex-clube, assim como na partida da fase anterior, contra o Palmeiras. No primeiro duelo anglo-brasileiro, o jovem estreou em grande forma com a camisa dos Blues.

Jamie Gittens, contratado junto ao Borussia Dortmund, foi mais um nome da janela especial para o mata-mata do Mundial. No entanto, o atacante não poderá atuar mais no torneio, pelo fato de já ter entrado em campo com a camisa aurinegra na competição realizada nos Estados Unidos.

Após a partida entre Palmeiras e Chelsea, Estêvão ficou no exterior para dar início ao processo de adaptação ao novo inglês. Porém, não poderá atuar pelo time nesta edição do Mundial, por conta do mesmo critério de Bittens. A Fifa não permite que um atleta atue por dois clubes diferentes em uma mesma edição da competição. Outro ponto é que o prazo de inscrição para jogadores atuarem no Mundial chegou ao fim. A entidade máxima abriu uma janela emergêncial de inscrição entre os dias 27 de junho e 3 de julho.

Fluminense x Chelsea acontece nesta terça-feira (8) no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 16h (de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa de 2025. O vencedor disputa a final da competição contra o qualificado entre PSG x Real Madrid, no próximo domingo (13).