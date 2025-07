A semifinal entre Real Madrid e PSG, na próxima quarta-feira (9), já é tratada como a grande final antecipada do Mundial de Clubes pela imprensa espanhola. Em uma análise que pode soar como menosprezo aos outros semifinalistas, Fluminense e Chelsea, o jornal "AS" classificou o duelo europeu como a "final antes da final".

A publicação exalta o duelo como a "hora da verdade" e o encontro de dois "colossos".

'Uma final antes da final': a visão espanhola

O jornal "AS" não economizou nos elogios para o confronto entre os gigantes europeus. Segundo a matéria, a partida reúne todos os ingredientes para ser um jogo de futebol espetacular.

"Chegou a hora da verdade na primeira edição do Mundial de Clubes da FIFA. Começaram 32, agora só restam quatro. Entre eles, Paris Saint-Germain e Real Madrid, dois autênticos colossos do futebol europeu. Apenas um dos dois chegará à grande final de domingo", escreveu o diário.

Reencontros e rivalidades: os 'temperos' do duelo

Além da qualidade técnica das equipes, a publicação espanhola destaca os "temperos" que tornam o confronto ainda mais especial. O principal deles é o reencontro de Kylian Mbappé com seu ex-clube, o Paris Saint-Germain. Soma-se a isso a rivalidade histórica do técnico do PSG, Luis Enrique, contra o Real Madrid, o que, segundo o jornal, são os grandes atrativos do duelo.

Mbappé marca de voleio. (Foto: Angela Weiss/AFP)

Análise da imprensa ignora o outro lado

O que mais chama a atenção na análise do jornal espanhol é o tratamento dado à outra semifinal. Ao afirmar que o jogo entre Real e PSG é uma "final antecipada".

"O prêmio maior, o de se tornar o primeiro ganhador desta competição, será decidido em uma semifinal com ares de ser épica", afirma o texto, ignorando que o vencedor ainda precisará disputar a final contra o time de Renato Gaúcho ou contra a equipe inglesa. Para a imprensa espanhola, parece que a taça já tem dono antes mesmo da decisão de domingo.

