Vitor Pereira cobra melhora de ex-Fluminense na Premier League

Wolverhampton faz início ruim no Campeonato Inglês

Vitor Pereira observa jogo entre Wolverhampton e Bournemouth, pela Premier League
imagem cameraVitor Pereira observa jogo entre Wolverhampton e Bournemouth, pela Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/08/2025
14:40
Técnico do Wolverhampton, Vitor Pereira cobrou a melhora no desempenho de André, ex-volante do Fluminense. Em coletiva após a derrota para o Bournemouth, o comandante explicou o motivo do brasileiro ter começado a partida no banco de reservas.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- As posições no futebol não são presentes. Não é algo que eu dou para o André. Gosto muito do André, ele pode nos dar muito, mas eu preciso forçá-lo a ser melhor e elevar seu nível. Na minha opinião, nas duas últimas semanas de treinos e jogos, Bellegarde estava em uma condição melhor. Eu conversei com André e disse que sabia o que ele podia nos dar, mas que era hora de se forçar a melhorar.

Na estreia da Premier League, Vitor Pereira optou por iniciar o duelo contra o Manchester City com André entre os titulares, mas o brasileiro foi substituído quando o Wolverhampton perdia por 3 a 0. Contra o Bournemouth, o ex-Fluminense atuou no segundo tempo.

Na temporada, Vitor Pereira faz um início ruim na Premier League com duas derrotas seguidas, o que faz com que o Wolverhampton ocupe apenas a 19ª colocação. Em 2024/2025, o treinador português foi peça chave para livrar a equipe do rebaixamento para a Championship.

André-Wolverhampton
André chegou ao Wolverhampton na última temporada (Foto: Divulgação)

