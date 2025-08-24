Vitor Pereira cobra melhora de ex-Fluminense na Premier League
Wolverhampton faz início ruim no Campeonato Inglês
Técnico do Wolverhampton, Vitor Pereira cobrou a melhora no desempenho de André, ex-volante do Fluminense. Em coletiva após a derrota para o Bournemouth, o comandante explicou o motivo do brasileiro ter começado a partida no banco de reservas.
- As posições no futebol não são presentes. Não é algo que eu dou para o André. Gosto muito do André, ele pode nos dar muito, mas eu preciso forçá-lo a ser melhor e elevar seu nível. Na minha opinião, nas duas últimas semanas de treinos e jogos, Bellegarde estava em uma condição melhor. Eu conversei com André e disse que sabia o que ele podia nos dar, mas que era hora de se forçar a melhorar.
Na estreia da Premier League, Vitor Pereira optou por iniciar o duelo contra o Manchester City com André entre os titulares, mas o brasileiro foi substituído quando o Wolverhampton perdia por 3 a 0. Contra o Bournemouth, o ex-Fluminense atuou no segundo tempo.
Na temporada, Vitor Pereira faz um início ruim na Premier League com duas derrotas seguidas, o que faz com que o Wolverhampton ocupe apenas a 19ª colocação. Em 2024/2025, o treinador português foi peça chave para livrar a equipe do rebaixamento para a Championship.
