Artilheira do time de Marta sofre lesão e está fora da temporada da NWSL
A artilheira do Orlando Pride, Barbra Banda, sofreu uma lesão grave no músculo abdutor do quadril e está fora da temporada de 2025 da NWSL. O clube noticiou a contusão, que aconteceu no empate com o Kansas City Current, pela 16ª rodada, em 16 de agosto.
A atacante da Zâmbia é uma das principais peças do ataque do Pride. Com oito gols em 16 jogos, está empatada com Ludmila em terceiro na lista de artilharia. Ela também lidera a liga em finalizações (58) e finalizações no alvo (35).
— Barbra foi fundamental para o nosso sucesso e perder uma jogadora do seu calibre é doloroso para toda a organização. Estamos comprometidos em oferecer a ela o mais alto nível de cuidado e apoio durante toda a sua recuperação. Suas contribuições para esta equipe, dentro e fora de campo, foram imensuráveis, e sabemos que ela tratará sua reabilitação com a mesma determinação e profissionalismo que dedica a tudo o que faz — disse Haley Carter, vice-presidente de operações de futebol e diretora esportiva do clube.
Barbra chegou ao Pride em 2024 e teve um começo avassalador na NWSL. Em sua primeira temporada, marcou 25 gols e deu sete assistências em 41 jogos, ganhando o título de MVP da final da NWSL. Em 2025, foi indicada pela segunda vez ao "Ballon d'Or.
