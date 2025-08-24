menu hamburguer
Futebol Feminino

Artilheira do time de Marta sofre lesão e está fora da temporada da NWSL

Barbra Banda lidera a artilharia do time e é a terceira na liga

Barbra Banda, do Orlando Pride, está lesionada e fora da temporada da NWSL
Barbra Banda, do Orlando Pride, está lesionada e fora da temporada da NWSL (Foto: Reprodução)
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/08/2025
16:51
  • Mais Notícias

A artilheira do Orlando Pride, Barbra Banda, sofreu uma lesão grave no músculo abdutor do quadril e está fora da temporada de 2025 da NWSL. O clube noticiou a contusão, que aconteceu no empate com o Kansas City Current, pela 16ª rodada, em 16 de agosto.

Relacionadas

➡️ Ludmila, da Seleção, marca hat-trick mais rápido da história da NWSL

A atacante da Zâmbia é uma das principais peças do ataque do Pride. Com oito gols em 16 jogos, está empatada com Ludmila em terceiro na lista de artilharia. Ela também lidera a liga em finalizações (58) e finalizações no alvo (35).

— Barbra foi fundamental para o nosso sucesso e perder uma jogadora do seu calibre é doloroso para toda a organização. Estamos comprometidos em oferecer a ela o mais alto nível de cuidado e apoio durante toda a sua recuperação. Suas contribuições para esta equipe, dentro e fora de campo, foram imensuráveis, e sabemos que ela tratará sua reabilitação com a mesma determinação e profissionalismo que dedica a tudo o que faz — disse Haley Carter, vice-presidente de operações de futebol e diretora esportiva do clube.

Barbra chegou ao Pride em 2024 e teve um começo avassalador na NWSL. Em sua primeira temporada, marcou 25 gols e deu sete assistências em 41 jogos, ganhando o título de MVP da final da NWSL. Em 2025, foi indicada pela segunda vez ao "Ballon d'Or.

➡️ NWSL, liga feminina dos Estados Unidos, tem novo recorde de público
➡️ Time de Marta anuncia maior transferência da história do futebol feminino

Barbra Banda em campo pelo Orlando Pride contra o Houston Dash, pela NWSL
Barbra Banda em campo pelo Orlando Pride contra o Houston Dash, pela NWSL (Reprodução/Orlando Pride)

