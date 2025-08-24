A NWSL, liga de futebol feminino dos Estados Unidos, tem um novo recorde de público. Na vitória do Washington Spirit por 3 a 2 sobre o Bay FC, o estádio Oracle Park, em São Francisco, estava lotado e recebeu 40.091 torcedores.

continua após a publicidade

A marca anterior foi estabelecida em 8 de junho de 2024, no Wrigley Field, em Chicago. O estádio recebeu 35.038 pessoas na vitória do Bay FC sobre o time da casa, o Chicago Stars, que hoje conta com a brasileira Ludmila.

Além do recorde da liga, criada em 2013, o público representou uma quebra de recorde do time de São Francisco. Até então, a maior audiência era de 18 mil, no Paypal Park, em 30 de março de 2024, quando recebeu o Houston Dash para seu primeiro jogo em casa.

continua após a publicidade

➡️ Ludmila, da Seleção, marca hat-trick mais rápido da história da NWSL

➡️ Time de Marta anuncia maior transferência da história do futebol feminino

Estádio Oracle Park, em São Francisco, recebeu o maior público da história da NWSL (Foto; Reprodução/NWSL)

Sobre o Bay FC, 14º time da NWSL

A equipe de São Francisco foi fundada em abril de 2023 e foi o 14º time a se filiar à NWSL. Entre as co-fundadoras, estão Brandi Chastain, Leslie Osborne, Danielle Slaton e Aly Wagner, jogadoras históricas da seleção feminina norte-americana. A temporada de estreia foi em 20

continua após a publicidade

Rodada da NWSL fecha neste domingo com brasileiras em campo

A 17ª rodada termina na noite deste domingo (24), com dois jogos: às 20h (de Brasília), o Houston Dash enfrenta o Seattle Reign, com transmissão da NWSL+, plataforma própria da competição; e às 21h (de Brasília), o San Diego Wave, time de Dudinha, enfrenta o Racing Lousiville, de Ary Borges, com transmissão do canal X Sports.

Na liderança da liga com folga, o Kansas City Current, de Bia Zaneratto, Debinha e Lorena, soma 43 pontos, 12 a mais que o Whashington Spirit, segundo colocado. Em terceiro, está o Waves, seguido por Orlando Pride, equipe onde jogam Marta, Angelina, Rafaelle e Luana Bertolucci. Fechando a zona de classificação, estão o Portland Thorns, Seattle Reign, Racing Lousiville e o Gotham, de Bruninha, Gabi Portilho e Geyse.

O North Carolina Courage, de Aline Gomes, vem em 9º, seguido por Angel City, Houston Dash, Bay FC, Chicago Stars e Utah Royals. Ainda faltam nove rodadas para o fim da primeira fase.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte