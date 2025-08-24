Carlo Ancelotti barra outro astro da Seleção Brasileira, diz jornal

Carlo Ancelotti deve barrar Rodrygo da convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, segundo o "Marca". O atacante do Real Madrid está na pré-lista do comandante italiano, mas a expectativa é de que não esteja entre os 23 nomes que disputarão as duas últimas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Segundo o jornal espanhol, a decisão de Ancelotti em não convocar Rodrygo não se dá por uma questão técnica ou de desconfiança. O treinador deve dar mais chances para jogadores que atuem no futebol brasileiro em meio ao início da temporada na Europa. O italiano considera os confrontos como uma formalidade, uma vez que a Seleção Brasileira já está classificada para o Mundial de 2026.

Outro grande nome que está fora da lista de Ancelotti para vestir a camisa da Seleção Brasileira em setembro é o de Vini Jr, também do Real Madrid. O atacante está suspenso contra o Chile e não participará da partida contra a Bolívia, na altitude de La Paz. O jogador está fora até mesmo da pré-lista feita pelo comandante.

Na estreia do Real Madrid na temporada, Rodrygo permaneceu no banco de reservas durante a vitória da equipe de Xabi Alonso por 1 a 0 sobre o Osasuna. O atacante não tem permanência garantida no clube merengue, uma vez que perdeu espaço com a mudança no corpo técnico.

