Técnico do Manchester United se recusa a falar de Antony

O técnico Ruben Amorim, do Manchester United, preferiu não opinar quando perguntado sobre um retorno do atacante brasileiro Antony, emprestado ao Real Betis, da Espanha, com vínculo até junho deste ano. Após passagem abaixo no clube inglês, o jogador se tornou destaque absoluto na equipe da Andaluzia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Antony vai voltar? Estou planejando o futuro, mas não quero falar sobre isso neste momento. Eu só quero me concentrar nos jogos - disse Ruben Amorim.

continua após a publicidade

No Manchester United, Antony chegou em alta após sucesso no Ajax, com um investimento de 95 milhões de euros. No entanto, seu desempenho não atendeu às expectativas, marcando apenas 12 gols e fazendo cinco assistências em 96 partidas.

Desempenho de Antony no Real Betis

A mudança de ares para a Espanha fez Antony crescer de rendimento, tanto que a diretoria do Betis já deixou claro que mira um novo empréstimo do brasileiro, em acordo para estender a permanência do brasileiro até 2026. Apesar do lado financeiro ser o maior entrave, o meia Isco, ex-Real Madrid, pediu uma "vaquinha" para ter o brasileiro no elenco.

continua após a publicidade

Antony em ação pelo Real Betis (Foto: Divulgação/Instagram)

Uma compra em definitivo é cogitada, porém, não é sabido quanto o Manchester United irá pedir ao Real Betis. O clube inglês fez um grande investimento de sua contratação há algumas temporadas, neste sentido, mira, pelo menos, diminuir o prejuízo e não deve pedir baixo.

Antony, inclusive, comentou sobre sua adaptação ao Betis após uma passagem frustrante e declarou que precisava de uma mudança de ares por conta de "coisas ruins" que aconteceram nos Red Devils. O brasileiro afirmou que a cidade de Sevilha lembra o Brasil.

➡️ ‘Ninguém aqui é Messi’: companheiro de João Félix dá bronca marcante em jogo do Milan

- Precisava encontrar comigo mesmo e ser feliz. Cada dia que passa, creio que tomei a melhor decisão que poderia ter tomado. Aprendi muitas coisas boas no Manchester United, mas também passei por muitas coisas ruins.

- Sevilha me lembra o Brasil em muitas coisas. O sol, a comida, as pessoas... Isso é muito importante para quem vem do Brasil. Estou muito ansioso (para o clássico). As pessoas dizem que é muito importante, que é uma partida muito grande.