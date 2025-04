Time tradicional de Portugal ‘anuncia’ a contratação de Paul Pogba

Livre no mercado desde que teve seu contrato rescindido pela Juventus em virtude da punição por doping, Paul Pogba foi oficialmente "anunciado" como reforço de um time da terceira divisão de Portugal. Trata-se do Leça Futebol Clube, que informou a chegada do francês em um acordo em definitivo. Fato é que o anúncio não passa de uma brincadeira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Mundialmente conhecido como o dia da mentira, o 1º de abril é uma data que proporciona episódios como este de Pogba. O anúncio foi apenas uma brincadeira e o jogador segue livre no mercado em busca de novo time para retornar aos gramados.

continua após a publicidade

O Leça é um time da terceira divisão de Portugal. No 'X', antigo Twitter, por exemplo, onde fez a brincadeira envolvendo Pogba, possui pouco mais de dois mil seguidores. Apesar de estar longe do holofote do futebol nacional e mundial, é uma das equipes mais tradicionais do país, tendo sido fundada em 1912.

— Bienvenue (bem-vindo em francês), Paul Pogba. O atleta chega ao Leça FC num acordo permanente — escreveu o Leça em suas redes sociais para "anunciar" o jogador.

continua após a publicidade

Sem Pogba, o Leça lidera a terceira divisão, com 58 pontos em 24 jogos. São 11 pontos de vantagem para o segundo colocado, neste sentido, a equipe se encontra perto do acesso à segunda divisão. Com o sucesso, seria possível o time de Portugal convencer Pogba a defender as cores do clube em algum momento?

➡️ Pogba posta vídeo com camisa do Flamengo, e web reage: ‘Cavando vaga’

Pogba não joga desde 2023

Punido em 2023 após ser pego no antidoping, Paul Pogba teve sua pena encerrada no início de março, se tornando apto a retornar aos gramados. Mesmo com seu nome badalado, nenhuma equipe ainda investiu em sua contratação. Seu último jogo foi em setembro de 2023, quando atuou por 29 minutos da partida entre Juventus e Empoli.