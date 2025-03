Isco pede ‘vaquinha’ ao Bétis para comprar Antony

Antes em baixa no Manchester United, o brasileiro Antony segue comovendo os espanhóis por conta de suas atuações no Real Bétis. No domingo (30), mesmo sem participar diretamente em gols, o atacante teve papel fundamental na vitória por 2 a 1 no clássico contra o Sevilla. Cresceu, mais ainda, o desejo do clube para que ele renove seu empréstimo.

O clube espanhol já deixou claro que mira um novo empréstimo do brasileiro, porém, vê o lado financeiro como o maior entrave. Neste sentido, ao fim do clássico contra o Sevilla, o meia Isco brincou, afirmando que os jogadores, torcedores e a diretoria do Bétis terão de se unir em prol da permanência de Antony.

— Agora precisamos fazer um financiamento coletivo para trazer (em definitivo) Antony — disse Isco sobre a permanência de Antony no Real Bétis.

Como previamente noticiado pelo jornal local "ABC de Sevilla", uma das condições para o Bétis renovar o empréstimo de Antony é uma eventual vaga para a Liga dos Campeões. São sete jogos sem perder para os Verdiblancos, sendo seis vitórias seguidas. Com isso, a equipe figura o sexto lugar, seis pontos atrás do Athletic Bilbao, primeiro time do G4.

Uma compra em definitivo é cogitada, porém, não é sabido quanto o Manchester United irá pedir ao Real Bétis. O clube inglês fez um grande investimento de sua contratação há algumas temporadas, neste sentido, mira, pelo menos, diminuir o prejuízo e não deve pedir baixo.

Sem Isco suspenso, mas com Antony, o Real Bétis retorna aos gramados no próximo sábado, dia 5, para duelo difícil fora de casa contra o Barcelona, atual líder de La Liga.

Próximo jogo do Bétis

