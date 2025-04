Depois da pausa para a Data Fifa, chegou a hora que os torneios europeus começam a decidir os campeões de suas competições. Na Espanha, quatro equipes disputam duas vagas na final da Copa do Rei. Duas delas são Atlético de Madrid e Barcelona, que empataram por 4 a 4 na ida e se enfrentam nesta quarta-feira (2). Para o duelo, Hansi Flick fará mudanças no clube catalão.

Mesmo tendo um time base e estilo de jogo muito claro ao longo da temporada, Hansi Flick é dinâmico e não é contrário a mudanças pontuais de acordo com cada confronto. Prova disso é que os três encontros do Barcelona contra o Atleti tiveram suas diferenças na escalação. O mesmo irá acontecer para o jogo de quarta.

No primeiro duelo, ainda em 2024, válido pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona foi a campo com Iñaki Pena, que ainda era titular antes da chegada de Szczęsny. O meio-campo ainda era composto por Pedri e Casadó, até então intocável. O ataque, por sua vez, não contou Lamine Yamal, que estava machucado. Gavi, Raphinha e Fermín compuseram o meio pra frente. Lewandowski foi a referência ofensiva.

A partida em questão acabou em 2 a 1 para o Atlético de Madrid, com Pedri sendo o autor do gol do Barcelona. Foi a última derrota do clube catalão, que soma invencibilidade de 20 jogos desde então. Para não repetir o resultado negativo, o duelo seguinte entre os times contou com mudança por parte de Flick.

Já com Szczęsny e a linha de defesa mantida com Koundé, Cubarsí, Iñigo e Baldé, o treinador alemão optou por mudar o meio-campo. De Jong assumiu a vaga de Casadó ao lado de Pedri. No ataque, Lamine estava à disposição, assim como Dani Olmo que tomou o lugar de Gavi. Raphinha e Ferran Torres foram titulares. Lewandowski foi reserva, mas entrou e marcou.

Por ser um jogador de maior qualidade, o atacante polônes retornou ao time titular encontro seguinte entre Atleti e Barcelona, que aconteceu antes da pausa para a Data Fifa, no dia 16 de março. Foi a única mudança na formação quando comparado os dois duelos passados e o Barça venceu por 4 a 2.

Para esta quarta, com Cubarsí e Raphinha de volta, o Barcelona deve mudar mais uma vez no meio-campo, uma vez que a projeção é que Gavi seja titular na armação. As mudanças constantes no setor se devem ao fato de que é o ponto de foco do Atlético de Madrid, que povoa o meio para dominar o jogo com mais facilidade.

Data, horário de onde assistir Atlético de Madrid x Barcelona pela Copa do Rei 📺