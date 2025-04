A passagem de João Félix pelo Milan está longe do que se esperava. O atacante português não deve continuar no clube, o que implica em um retorno ao Chelsea após o fim do empréstimo, e recebeu uma dura cobrança de um companheiro.

Na volta do intervalo da derrota por 2 a 1 para o Napoli, pela Serie A, o lusitano foi alvo de uma bronca do lateral-direito Kyle Walker. O inglês chamou a atenção do camisa 79 por prender demais a bola, em situação flagrada pelas câmeras no túnel de acesso ao gramado do Estádio Diego Armando Maradona.

🗣️ Veja a bronca de Walker em João Félix no Milan

A chamada de atenção de Walker não teve tanto tempo para surtir efeito, já que João foi substituído com apenas dez minutos da segunda etapa para a entrada do nigeriano Samuel Chukwueze. No fim, os Rossoneri deixaram Nápoles com a derrota e se distanciaram da zona continental, estacionando na nona colocação, com apenas 47 pontos.

🤔 João Félix fica no Milan?

João Félix não permanecerá na Itália para a próxima temporada. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o clube não vai exercer a opção de compra junto ao Chelsea, que o emprestou em janeiro, em decisão que estava apontada há cerca de um mês.

As atuações do camisa 79 não convenceram a diretoria de uma contratação definitiva. Nem mesmo sob o comando de seu compatriota, Sérgio Conceição, o atacante conseguiu se firmar, e tem sido amplamente criticado por torcedores por suas atuações recentes.