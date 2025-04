Milan toma decisão sobre futuro de João Félix

João Félix não permanecerá no Milan para a próxima temporada. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o clube não vai exercer a opção de compra junto ao Chelsea, que o emprestou em janeiro, em decisão que estava apontada há cerca de um mês.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

As atuações do camisa 79 não convenceram a diretoria de uma contratação definitiva. Nem mesmo sob o comando de seu compatriota, Sérgio Conceição, o atacante conseguiu se firmar, e tem sido amplamente criticado por torcedores por suas atuações recentes.

continua após a publicidade

O Chelsea, por sua vez, não tem como intenção manter o atleta em seu elenco. Isso significa que os mandatários de Cobham possivelmente abrirão um leilão para se desfazer de João no verão do Velho Continente, a fim de lucrar com uma iminente saída.

Revelado pelo Benfica, João Félix não se firmou no alto escalão europeu, com passagens sem brilho - e, até certo ponto, com posturas polêmicas - por Atlético de Madrid, Barcelona e Chelsea. No dia 3 de fevereiro, o Milan optou por desembolsar 5,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 34 milhões na cotação atual) pelo empréstimo de cerca de quatro meses.

continua após a publicidade

➡️ Alvo da Seleção, Ancelotti é avaliado por Florentino Pérez no Real Madrid

Félix, em sua estreia com a camisa rossonera, anotou um belo gol frente à Roma, pela Copa da Itália. E só. desde então, o lusitano não encontrou mais o caminho das redes, e recebeu críticas por atuações ruins, tendo sido substituto ou substituído em oito das dez partidas seguintes.

🔢 Números de João Félix pelo Milan

⚽ 11 jogos

⌛ 688 minutos em campo

🥅 1 gol

📤 1 assistência

✅ 5 vitórias

🟰 1 empate

❌ 5 derrotas