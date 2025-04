Liderados por Arne Slot, o Liverpool venceu a Premier League 2024/25 antecipadamente na goleada por 5 a 1 contra o Tottenham. Com elenco digno de uma orquestra em campo, o maestro neerlandês superou grandes treinadores da história da Terra do Rei ao vencer a liga nacional como estreante.

Anunciado em maio do ano passado, Slot chegou ao Liverpool com uma ingrata tarefa: substituir Jürgen Klopp, treinador alemão que comandou o clube entre 2015 e 2024 e fez história pelas taças vencidas e pelo futebol apresentado, acompanhado por um carinho da torcida. Com características distintas do antecessor, principalmente fora de campo, o ex-técnico do Feyenoord conquistou a Inglaterra em pouco tempo.

🏆 Sorte de principiante e mérito incontestável

Em 123 anos de história, o Liverpool teve apenas 22 treinadores. Nenhum deles teve um início tão positivo como Slot, e nem Klopp alcançou o feito do holandês: ganhar o Campeonato Inglês em sua primeira temporada como técnico dos Reds. No caso, o alemão assumiu na inter temporada e a equipe ficou somente na oitava colocação da liga, na temporada 2015/16.

Na história da Premier League, período que corresponde desde 1992/93, só cinco treinadores fecharam a temporada de estreia com o troféu nas mãos. Três deles com o Chelsea: José Mourinho em 2004/05, Carlo Ancelotti em 2009/10 e Antonio Conte em 2016/17. O outro foi Manuel Pellegrini, pelo Manchester City, em 2013/14.

Além de Klopp, outros grandes nomes tentaram e não conseguiram alcançar o rótulo. O escocês Alex Ferguson foi o 11º colocado com o Manchester United em 1986/87. Arsène Wenger ficou em 3º com o Arsenal dez anos depois, mesma colocação de Pep Guardiola na estreia com o City, em 2016/17.

Em campanha quase irrepreensível por 34 rodadas, o Liverpool venceu 24 vezes, empatou sete e perdeu duas vezes, para Nottingham Forest e Fulham. A equipe de Slot assumiu a liderança cedo e não a perdeu mais, com período de 26 partidas de invencibilidade na competição, entre setembro de 2024 e abril de 2025.

