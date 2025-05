Lamine Yamal é um dos nomes em alta no futebol mundial. Aos 17 anos, o atacante se firmou como protagonista do Barcelona e da seleção espanhola — e isso se reflete diretamente no seu valor de mercado. Segundo o site Transfermarkt, especializado em avaliação de atletas, Yamal está atualmente avaliado em € 180 milhões, atrás apenas de Haaland e Vini Jr, ambos com € 200 milhões.

📈 Da base ao topo do mundo: veja valorização de Yamal

Em menos de dois anos, o valor de mercado de Lamine Yamal deu um salto impressionante. Veja os números:

Ago/2023 : € 25 milhões

: € 25 milhões Out/2023 : € 50 milhões

: € 50 milhões Dez/2023 : € 60 milhões

: € 60 milhões Mar/2024 : € 75 milhões

: € 75 milhões Jun/2024 : € 90 milhões

: € 90 milhões Jul/2024 : € 120 milhões

: € 120 milhões Out/2024 : € 150 milhões

: € 150 milhões Dez/2024: € 180 milhões

💡 De agosto de 2023 a julho de 2024, o atacante valorizou 380% em apenas 11 meses — impulsionado por suas atuações decisivas na Euro 2024. O valor continuou crescendo com as boas atuações na temporada 2024/25.

🎯 Temporada de gente grande

Em 52 partidas em 2024/25, Yamal soma 16 gols e 21 assistências e é protagonista no Barcelona que conquistou a Copa do Rei e está próximo de vencer a La Laiga. Se mantiver o ritmo, o garoto prodígio pode se tornar o jogador mais valioso do planeta ainda com 17 anos.

