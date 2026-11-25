Titular do Santa Clara, Daniel Borges vive um bom momento em sua segunda temporada na equipe principal do clube português. O brasileiro participou de nove dos 11 jogos disputados pelo time no Campeonato Português e faz parte da campanha que coloca a equipe na quarta posição, atrás apenas de Porto, Benfica e Sporting.

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A sequência representa mais um passo na trajetória do jogador, que estreou profissionalmente aos 16 anos pelo Bahia de Feira, na Série D do Campeonato Brasileiro, e passou quatro temporadas nas categorias de base do Atlético-MG antes de seguir para Portugal.

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— Estou muito feliz com o início da nossa equipe. Está sendo um arranque incrível. Feliz também por poder voltar ao Santa Clara nesta temporada. Comecei como titular, mas tive uma lesão que me tirou de dois jogos. Agora meu foco é continuar trabalhando para manter a regularidade e ajudar minha equipe — destacou.

Daniel Borges destaca força do grupo do Santa Clara

Além do desempenho individual, Daniel Borges acompanha a boa campanha do Santa Clara no Campeonato Português. Para o brasileiro, o ambiente no elenco e o trabalho realizado durante a preparação para a temporada ajudam a explicar o início positivo da equipe.

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— Acredito que o que está dando tão certo neste início é a força do grupo. O nosso dia a dia é muito saudável, prazeroso e marcado por muito trabalho. Acredito que estamos colhendo tudo aquilo que plantamos durante o período de preparação. Somos uma equipe com muita fome e vontade de conquistar grandes coisas — afirmou.

Daniel Borges em ação pelo Santa Clara (Foto: Reprodução)

Brasileiro valoriza experiência no futebol europeu

Com 61 partidas profissionais disputadas em Portugal, Daniel também destaca a importância da experiência internacional para seu desenvolvimento. Depois de quatro anos no Atlético-MG, o jogador chegou ao Santa Clara para atuar na equipe Sub-23 e, posteriormente, conquistou espaço no elenco principal.

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— Estreei muito cedo pelo Bahia de Feira, na Série D do Campeonato Brasileiro. Depois, fui para o Atlético Mineiro, onde passei quatro anos de muitos desafios que me prepararam para vir à Europa. Comecei uma nova etapa no Sub-23 do Santa Clara e, desde então, as coisas aconteceram muito rápido na minha vida — relembrou.

O brasileiro também ressaltou os aprendizados dentro e fora de campo desde que chegou ao futebol português.

— Sou muito grato a Deus por tudo que estou vivendo aqui. Vir para a Europa foi crucial para a minha carreira, pois tenho aprendido muito todos os dias, tanto sobre a cultura quanto sobre a filosofia deles. A forma como enxergam o futebol e a própria vida também é diferente, e isso tem sido muito importante para o meu crescimento — completou.