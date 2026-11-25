Pep Guardiola revelou por que nunca tentou tirar Lionel Messi do Barcelona, diferentemente do que aconteceu com Neymar. Em entrevista ao ex-atacante Romário, no podcast "Romário TV", o treinador explicou que sua decisão estava relacionada à identificação com o clube catalão. Segundo o espanhol, ele preferia que o argentino permanecesse na equipe.

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— Nunca liguei para ele. Sou torcedor do Barça, preferia que ele ficasse lá — afirmou Guardiola.

A declaração surgiu durante uma conversa sobre os grandes jogadores com quem o treinador trabalhou ao longo da carreira. Guardiola também destacou a mentalidade vencedora de Messi e lembrou que o argentino demonstrava sua competitividade até nos treinamentos.

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Para ilustrar essa característica, o espanhol comparou o comportamento do craque ao de Michael Jordan, após assistir ao documentário The Last Dance.

— Não me lembro de ter perdido um único jogo nos treinos — declarou.

Guardiola e a parceria com Messi no Barcelona

Guardiola comandou Messi no Barcelona entre 2008 e 2012. No período, os dois conquistaram 14 títulos, incluindo duas Champions League e três edições do Campeonato Espanhol.

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A parceria marcou uma das fases mais vitoriosas da história do clube catalão. Mesmo depois de deixar o Barcelona, o treinador manteve a admiração pelo argentino e reforçou que preferia vê-lo continuar na equipe.