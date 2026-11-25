Mbappé supera marca de Ronaldo Fenômeno com o Real Madrid
Francês chega a 19 gols na temporada após vitória sobre o PSV
Com dois gols marcados contra o PSV, Mbappé superou Ronaldo Fenômeno na lista de artilheiros do Real Madrid. Em sua terceira temporada, o centroavante francês chegou a 105 tentos, enquanto o brasileiro havia balançado as redes 104 vezes ao longo de cinco anos.
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Com esses números, Mbappé está a apenas um gol de igualar Gareth Bale, que foi um dos principais nomes do Real Madrid na década passada. Neste momento, Vini Jr é o único brasileiro à frente do camisa 10 de José Mourinho com 130 gols marcados.
Com contrato até 2029, Mbappé deve pulverizar diversas marcas ao longo dos próximos anos. Caso mantenha a média de gols marcados em suas primeiras temporadas, o atacante deve entrar na lista dos 10 maiores goleadores da histórica merengue em 2027/2028.
Nesta temporada, Mbappé é o artilheiro da Champions League ao lado de Douvikas com seis gols no torneio. Na La Liga, o francês balançou as redes 13 vezes e persegue o brasileiro Raphinha, que tem 15 tentos na atual edição do Campeonato Espanhol.
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