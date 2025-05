Técnico do Espanyol dispara contra Yamal: ‘Tem que parar de provocar’

Nesta quinta-feira (15), após vitória do Barcelona que garantiu o título espanhol ao clube com direito a show de Lamine Yamal, o treinador do Espanyol não poupou críticas ao jovem. Em coletiva de imprensa após a partida, Manolo González afirmou que Yamal precisa "parar de se jogar e de provocar". O técnico se referia ao lance no final do jogo no qual Cabrera deu uma cotovelada na barriga de Yamal e foi expulso após revisão do VAR.

Lamine Yamal foi o dono da partida com um golaço e uma assistência. No início do segundo tempo, o espanhol de 17 anos recebeu pela direita, cortou para o meio e mandou na gaveta para abrir o placar. Na segunda metade da segunda etapa, o árbitro foi chamado à cabine do VAR para rever uma não decisão de campo. Leandro Cabrera deu uma cotovelada na barriga de Yamal, que caiu no chão após o choque, e foi expulso. Para o técnico do Espanyol, o atacante fez cena.

— Disse ao Lamine Yamal para parar de se jogar e de provocar, não tem mais do que isso. Não era nem para cair, muito menos para desmaiar. Já sabemos que do outro lado da Diagonal, o teatro eles fazem muito bem — disparou Manolo González na coletiva.

Ao falar do 'outro lado da Diagonal', González se refere ao Barcelona. As equipes são rivais históricas da cidade e protagonizam jogos quentes. Na partida de ontem, houve confusão do lado de fora do estádio - com um atropelamento -, e tumulto nas arquibancadas - com os torcedores do Espanyol querendo invadir o gramado em um determinado momento.

Piqué sai em defesa de Lamine Yamal

Após as declarações de Manolo González, Piqué veio a público para provocar o treinador do Espanyol.

Piqué saiu em defesa de Yamal nas redes sociais (Foto: Reprodução)

— Do outro lado da Diagonal? Com licença, mas faz anos que vocês saíram da cidade. Barcelona é azul-grená — respondeu o ex-jogador do Barcelona em sua rede social "x".

Piqué já provocou o rival da cidade em diversas oportunidades durante sua carreira. Em um determinado momento, após ser vaiado no Estádio do Espanyol, o ex-zagueiro chegou a afirmar que a sensação foi "melhor do que fazer sexo".

