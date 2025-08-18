Chelsea e Crystal Palace empataram por 0 a 0, neste domingo (17), no Stamford Bridge, em Londres (ING), pela primeira rodada da Premier League. Após a partida, o treinador dos Blues, Enzo Maresca, lamentou o resultado dentro de casa, apesar da boa atuação. Além disso, o italiano elogiou os adversários, o qual são os atuais campeões da Copa da Inglaterra e da Supercopa Inglesa após derrotar Manchester City e Liverpool, respectivamente.

Em partida truncada, o Chelsea teve poucas oportunidades para marcar, com Cucurella nos primeiros minutos de partida e com os brasileiros Estêvão e Andrey Santos no segundo tempo. Mesmo com o resultado amargo, Enzo Maresca gostou da atuação da equipe, apesar das chances desperdiçadas.

— Sim, sempre tentamos vencer o jogo. Infelizmente, não vencemos, mas acho que o desempenho foi bom. Criamos as chances. Tentamos até o final. Tivemos algumas boas chances no final com o Estevão, com o Andrey — afirmou Maresca.

Enzo Maresca é treinador do Chelsea (Foto: Justin Tallis/AFP)

Na sequência, o treinador elogiou o Crystal Palace, que conseguiu segurar o ímpeto do Chelsea e quase levou a vitória em contra-ataques rápidos. Maresca relembrou que a equipe do sul de Londres derrotou o Manchester City e Liverpool para conquistar a Copa da Inglaterra e a Supercopa Inglesa, respectivamente.

— Eles são bem organizados, foi por isso que eles venceram o City e o Liverpool nas duas finais. Mas, no geral, acho que o desempenho foi bom. O Palace veio e eles estavam muito bem organizados. É sempre difícil desmontar — elogiou o treinador, que seguiu, ao falar sobre o ritmo de jogo, principalmente pela pré-temporada curta que o Chelsea fez devida ao Mundial de Clubes.

Chelsea e Crystal Palace empataram por 0 a 0 pela Premier (Foto: Justin Tallis / AFP)

— Eles já jogaram sete, oito partidas. Para nós, foi o primeiro jogo de verdade. Mas jogamos muito bem. Criamos chances. Estivemos no jogo até o final. Espero que possamos vencer o próximo. Acho que o jogo que fizemos hoje mostrou que estamos lá. Caso contrário, você não compete até o final. Você não cria chances até o final. Então, lentamente, lentamente, vamos melhorar cada vez mais — concluiu Enzo Maresca.

Como foi Chelsea x Crystal Palace pela Premier League?

O Chelsea dominou as ações iniciais contra o Crystal Palace, criando boas chances em escanteios e quase marcando com Cucurella, mas Sarr salvou em cima da linha. O Palace respondeu com um gol de falta de Eberechi Eze, porém anulado após revisão do VAR por posicionamento irregular de Guéhi na barreira. Mesmo com a decisão, os visitantes seguiram perigosos com Mateta, mas Sánchez fez grande defesa. Do outro lado, os Blues mantiveram o volume ofensivo, mas sem transformar em finalizações perigosas até o intervalo.

Chelsea e Crystal Palace empataram por 0 a 0 pela Premier (Foto: Justin Tallis / AFP)

Na segunda etapa, o Chelsea manteve a posse e fez alterações com Estêvão e Pedro Neto para dar mais amplitude ao ataque, mas continuou esbarrando na sólida defesa adversária. O Palace ganhou campo na metade final, embora sem ameaçar efetivamente. Já nos minutos finais, os Blues voltaram a pressionar e quase abriram o placar com Andrey Santos, que desperdiçou uma das melhores chances da partida ao chutar por cima. O duelo terminou sem gols.

O que vem por aí para Chelsea e Crystal Palace?

Na quinta-feira (21), o Crystal Palace recebe o Fredrikstad FK, pelo jogo de ida dos Playoffs da UEFA Conference League, às 16h (de Brasília). Por outro lado, o Chelsea visita o West Ham, na sexta-feira (22), às 16h (de Brasília), pela Premier League.

