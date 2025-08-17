Crystal Palace aborda jogadores para substituir astro, diz jornalista

O Crystal Palace fez uma proposta pelo meia-atacante Christos Tzolis, do Club Brugge, da Bélgica. O clube londrino já se prepara caso perca o astro inglês e camisa 10 do time, Eberiche Eze, desejado pelo Tottenham. Além do grego, os Eagles também entraram em contato com o marroquino Bilal El Khannouss, do Leicester City. A informação é de David Ornstein, do The Athletic.

Um dos principais jogadores dos dois primeiros títulos da história do Crystal Palace, Eberiche Eze já comunicou a diretoria do clube que tem desejo de se transferir ao Tottenham. Mesmo sem um acordo fechado entre os times de Londres, os atuais campeões da Copa da Inglaterra já se movimenta para encontrar alternativas rápidas para substituir o camisa 10.

Alternativas do Crystal Palace

Bilal El Khannouss

O primeiro alvo da diretoria dos Eagles foi o marroquino Bilal El Khannouss, do Leicester City. Com o clube rebaixado a Championship, o meia vê com bons olhos a ida ao Palace, que está classificado na UEFA Conference League, mas ainda não foi apresentada uma proposta.

El Khannouss chegou ao Leicester em agosto de 2024, por 22 milhões de euros, junto ao Genk, da Bélgica. Na temporada passada, mesmo com o rebaixamento, foi um dos destaques do time, com 31 jogos, dois gols e três assistências. Já na segunda divisão, o marroquino foi titular nas duas partidas e contribuiu com uma assistência em cada jogo.

Bilal El Khannouss em ação pelo Leicester City (Foto: Divulgação/Leicester City)

Christos Tzolis

Apesar do interesse inicial em El Khannouss, o Palace fez proposta para outro jogador, o grego Christos Tzolis, do Club Brugge. A diretoria do clube belga recusou a primeira investiga dos ingleses, que planejam retornar com uma proposta melhor e também estão em conversas com representantes do atleta.

Tzolis chegou ao Brugge na temporada passada, por 6,5 milhões de euros, junto ao Fortuna Düsseldorf, da Alemanha. Na campanha com os belgas, o meia-atacante anotou 21 gols e 14 assistências em 56 jogos. Mesmo com a virada para 2025/26, o grego seguiu em boa fase e já marcou três gols e contribuiu com duas assistências em sete partidas.

Christos Tzolis é jogador do Club Brugge (Foto: Divulgação/Club Brugge)

Christos Tzolis já teve passagem pela Premier League, quando foi jogador do Norwich City, em 2021, quando foi negociado pelo PAOK, time no qual foi revelado. Após o rebaixamento dos Canários, o grego foi emprestado para o Twente, da Holanda, e pelo Fortuna Düsseldorf, que, em 2023, ativou a opção de compra por 3,5 milhões de euros para obter o jogador em definitivo.

Eze titular na estreia da Premier League

Mesmo com as iminente saída do time, Eberiche Eze foi relacionado como titular na estreia do Crystal Palace pela Premier League no empate sem gols contra o Chelsea. Na partida, o meia inglês até fez um gol de falta, mas foi anulado por irregularidade de Marc Guéhi.

