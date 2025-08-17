Estêvão deu seu primeiro passo oficial com a camisa do Chelsea. O brasileiro entrou no segundo tempo do confronto com o Crystal Palace, pela primeira rodada da Premier League, e ganhou seus primeiros minutos no futebol europeu.

➡️ Em estreia de Estêvão, Chelsea empata com Crystal Palace pela Premier League

Em cerca de 40 minutos, o camisa 41 criou boas oportunidades de gol e foi elogiado por sua atuação. Após o confronto, a cria do Palmeiras conversou com a imprensa e analisou o sentimento de estreia pelos londrinos.

- Me senti muito bem. A torcida, o treinador e os companheiros me dão muita confiança, para que eu possa ser eu mesmo e dar meu melhor dentro de campo. Tento retribuir isso no campo, com jogadas, dando o meu melhor, para que o Chelsea saia com as vitórias - afirmou.

Estêvão se juntou aos Blues dias após o fim de sua participação no Mundial de Clubes. Vendido ainda em junho de 2024, o atacante continuou no Verdão por não ter atingido a maioridade, e no torneio intercontinental, enfrentou o que à época tinha como futuro clube. No confronto, balançou as redes, mas não pôde evitar a derrota dos paulistas por 2 a 1.

Com pouco tempo de adaptação, o jogador recebeu oportunidades nos amistosos e chegou a balançar as redes em confronto com o Bayer Leverkusen. Porém, nem mesmo o início positivo o salvou de sentir o processo de mudança de um continente para outro.

- Está sendo uma experiência incrível. Agradeço todos os dias por estar vivendo isso, estar na Premier League, que é uma das melhores ligas do mundo, no Chelsea, que é o melhor time do mundo. A sensação é incrível. Claro que muda muito do Brasil, o jogo, intensidade muito alta o tempo inteiro. Preciso me adaptar o mais rápido possível - declarou.

🔢 Números de Estêvão em Chelsea 0x0 Crystal Palace

⌛ 37 minutos em campo

🌌 4,1 quilômetros percorridos

⚽ 21 ações com a bola

✅ 100% de acerto nos passes (7 de 7)

❌ 8 posses perdidas

🔪 1 corte defensivo

