Em estreia de Estêvão, Chelsea empata com Crystal Palace pela Premier League
Em ataques pouco inspirados, equipes empatam sem gols em Stamford Bridge
- Matéria
- Mais Notícias
Chelsea e Crystal Palace empataram por 0 a 0, neste domingo (17), no Stamford Bridge, em Londres (ING), pela primeira rodada da Premier League. Em dia da estreia de Estêvão em jogos oficiais, os Blues não conseguiram furar o bloqueio dos visitantes e não levaram perigo ao gol de Dean Henderson.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Reijnders e Haaland brilham e Manchester City bate Wolves pela Premier League
Futebol Internacional16/08/2025
- Futebol Internacional
Com Paquetá, West Ham é derrotado pelo Sunderland na Premier League
Futebol Internacional16/08/2025
- Futebol Internacional
Richarlison faz pintura de voleio e conduz Tottenham à vitória em estreia na Premier League
Futebol Internacional16/08/2025
➡️ Olheiro Lance!: cinco nomes para substituir Colwill no Chelsea
Além de Estêvão, os brasileiros João Pedro e Andrey Santos também estiveram em campo. O ex-Palmeiras até conseguiu contribuir nos primeiros minutos em campo, mas depois teve atuação discreta, assim como todo ataque do Chelsea.
Primeiro tempo
O Chelsea tomou a iniciativa nos primeiros minutos, e, após sequência de escanteios, quase abriu o placar com Cucurella, mas Ismaila Sarr salvou em cima da linha. O Palace conseguiu equilibrar as ações e após falta sofrida por Hughes na entrada da área, Eberiche Eze encheu o pé na cobrança para superar Sánchez e abrir o placar para os visitantes. Porém, na jogada, Guéhi estava a menos de um metro da barreira quando o chute foi realizado e o gol foi anulado após revisão do VAR.
Mesmo com a anulação do gol, o Palace não se abalou e quase abriu o placar com Jean-Philippe Mateta, mas parou em Robert Sánchez. Após o susto, o Chelsea conseguiu se recompôr e voltou a dominar as ações, principalmente com escanteios, mas sem levar perigo a Dean Henderson até o fim da primeira etapa.
Segundo tempo
O Chelsea começou com o controle da posse, mas sem conseguir criar uma chance clara de gol. Após a entrada de Estêvão no lugar de Jamie Gittens, os Blues alteraram a formação, com o brasileiro na direita e Pedro Neto na esquerda. Com as mudanças, o time da casa seguiu com a pressão, mas ainda com dificuldades para superar o bloqueio do Crystal Palace.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Na metade da segunda etapa, o Chelsea abaixou o ritmo e o Crystal Palace conseguiu se lançar mais ao ataque, mas sem levar muito perigo. Nos minutos finais, os Blues voltaram ao ataque, e, após jogada com Delap e Cucurella, Andrey Santos recebeu na com espaço entrada da área, mas o meia brasileiro isolou uma das melhores oportunidades da equipe na partida.
O que vem por aí para Chelsea e Crystal Palace?
Na quinta-feira (21), o Crystal Palace recebe o Fredrikstad FK, pelo jogo de ida dos Playoffs da UEFA Conference League, às 16h (de Brasília). Por outro lado, o Chelsea visita o West Ham, na sexta-feira (22), às 16h (de Brasília), pela Premier League.
✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea 0 x 0 Crystal Palace
1ª rodada - Premier League
📆 Data e horário: domingo, 17 de agosto de 2025, às 10h (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
🕴️ Arbitragem: Darren England (árbitro); Ian Hussin e Akil Howson (auxiliares); Michael Salisbury (quarto árbitro)
📺 VAR: James Bell e Adam Nunn
🥅 Gols: —
🟨 Cartões amarelos: Reece James (CHE), Daniel Muñoz (CRY), Jean-Philippe Mateta (CRY), Will Hughes (CRY), Estêvão (CHE)
🔵🔵 Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Robert Sánchez; Reece James (Malo Gusto), Josh Acheampong, Trevoh Chalobah e Marc Cucurella; Enzo Fernández (Andrey Santos) e Moisés Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer e Jamie Gittens (Estêvão); João Pedro (Liam Delap)
🔵🔴 Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix e Marc Guéhi; Daniel Muñoz, Adam Wharton, Will Hughes (Jefferson Lerma) e Tyrick Mitchell; Ismaila Sarr, Jean-Philippe Mateta e Eberechi Eze (Justin Devenny)
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias