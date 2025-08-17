menu hamburguer
Guardiola se rende a novo reforço do Manchester City: 'Um dos melhores da história'

Meia estreia com gol e assistência na Premier League

Dia 17/08/2025
14:47
Bastaram poucas partidas para Pep Guardiola se render ao seu novo reforço. Após a goleada por 4 a 0 do Manchester City sobre o Wolverhampton na estreia da Premier League, neste sábado (16), o treinador elogiou Tijjani Reijnders de uma forma surpreendente. O espanhol não poupou palavras e classificou o meia holandês, recém-chegado do Milan, como "um dos melhores reforços da história do clube".

Reijnders foi um dos protagonistas da vitória, com um gol e uma assistência.

'Um dos melhores da história': Guardiola exalta Reijnders

Na coletiva de imprensa, Guardiola destacou a rápida adaptação e a qualidade do novo contratado, indo muito além dos elogios convencionais.

— Uma atuação realmente boa. É um garoto adorável que deixou sua marca desde o primeiro dia. Com sua velocidade, pode dar uma grande ajuda no meio-campo. No Milan e na seleção, ele foi excepcional — disse Pep, antes de fazer a declaração mais forte.

— Sabíamos que seria uma contratação de ponta para os próximos anos do Manchester City. Ele é um dos melhores reforços da história do clube — cravou o treinador.

Reijnders na estreia pelo Manchester City. (Foto: Reprodução)
Reijnders na estreia na Premier League pelo Manchester City. (Foto: Reprodução)

Guardiola também aproveitou a entrevista para falar sobre o mercado. Ele admitiu que o elenco está inchado e que alguns jogadores ainda precisam sair, o que, segundo ele, não é uma situação "saudável".

— Ainda temos alguns jogadores de saída. É difícil porque eu gosto desses rapazes, e eles gostam de estar aqui, a situação não é simples. Temos muitos jogadores, e amanhã dois ficarão fora da lista. Quando os lesionados voltarem, serão quatro ou cinco — explicou.

O técnico deixou claro que a decisão final será do clube. — Se um jogador quer sair, tem que ser nas condições do clube. Não faz sentido ficar se não está feliz, mas a decisão final é 100% do clube, não minha — concluiu.

