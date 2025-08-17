Guardiola se rende a novo reforço do Manchester City: ‘Um dos melhores da história’
Meia estreia com gol e assistência na Premier League
- Matéria
- Mais Notícias
Bastaram poucas partidas para Pep Guardiola se render ao seu novo reforço. Após a goleada por 4 a 0 do Manchester City sobre o Wolverhampton na estreia da Premier League, neste sábado (16), o treinador elogiou Tijjani Reijnders de uma forma surpreendente. O espanhol não poupou palavras e classificou o meia holandês, recém-chegado do Milan, como "um dos melhores reforços da história do clube".
Relacionadas
- Futebol Internacional
Clube da Premier League anuncia contratação de ex-jogador do rival
Futebol Internacional17/08/2025
- Futebol Internacional
Estêvão analisa estreia pelo Chelsea na Premier League: Me senti muito bem’
Futebol Internacional17/08/2025
- Futebol Internacional
‘Inaceitável’: Técnico do Barcelona critica o time mesmo com vitória por 3 a 0 na estreia
Futebol Internacional17/08/2025
Reijnders foi um dos protagonistas da vitória, com um gol e uma assistência.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
'Um dos melhores da história': Guardiola exalta Reijnders
Na coletiva de imprensa, Guardiola destacou a rápida adaptação e a qualidade do novo contratado, indo muito além dos elogios convencionais.
— Uma atuação realmente boa. É um garoto adorável que deixou sua marca desde o primeiro dia. Com sua velocidade, pode dar uma grande ajuda no meio-campo. No Milan e na seleção, ele foi excepcional — disse Pep, antes de fazer a declaração mais forte.
— Sabíamos que seria uma contratação de ponta para os próximos anos do Manchester City. Ele é um dos melhores reforços da história do clube — cravou o treinador.
Guardiola também aproveitou a entrevista para falar sobre o mercado. Ele admitiu que o elenco está inchado e que alguns jogadores ainda precisam sair, o que, segundo ele, não é uma situação "saudável".
— Ainda temos alguns jogadores de saída. É difícil porque eu gosto desses rapazes, e eles gostam de estar aqui, a situação não é simples. Temos muitos jogadores, e amanhã dois ficarão fora da lista. Quando os lesionados voltarem, serão quatro ou cinco — explicou.
O técnico deixou claro que a decisão final será do clube. — Se um jogador quer sair, tem que ser nas condições do clube. Não faz sentido ficar se não está feliz, mas a decisão final é 100% do clube, não minha — concluiu.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias