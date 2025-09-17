Técnico do Barcelona ‘menospreza’ ausência de Yamal e confirma substituto: ‘Está no time’
Blaugranas estreiam na fase de liga da Champions nesta quinta-feira (17)
- Matéria
- Mais Notícias
Lamine Yamal está fora da partida de estreia do Barcelona na fase de liga da Champions League 2025/26. A equipe catalã enfrenta o Newcastle nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), no estádio St. James' Park, na Inglaterra. Ao ser questionado sobre a substituição do jovem na competição europeia, o técnico Hansi Flick afirmou que o elenco possui alternativas viáveis, como Marcus Rashford, recém-contratado pelo clube.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Após ‘pior começo da história’, ex-Flamengo e Corinthians encaminha renovação; entenda
Futebol Internacional17/09/2025
- Futebol Internacional
Imprensa europeia reage à ‘briga’ entre Vini Jr e Rodrygo no Real Madrid: ‘Luta do ano’
Futebol Internacional17/09/2025
- Futebol Feminino
PSG faz proposta milionária por craque do Barcelona, diz jornal
Futebol Feminino17/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Rashford chegou ao Barcelona nesta janela de transferências, por empréstimo, com opção de compra fixada em 30 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões, na cotação atual). O vínculo é válido por uma temporada, com término previsto para junho de 2026. O inglês chega para reforçar o banco de reservas e ocupar uma das posições de ataque na rotação do time. Em coletiva de imprensa, Flick elogiou suas características, afirmando que acompanha sua trajetória desde os tempos de Manchester United.
— É preciso olhar um pouco para trás. Acompanho o Marcus desde o Manchester United. Ele tem velocidade, habilidade no um contra um e finalização. O que vi nas primeiras semanas foi muito bom, e ele ainda tem potencial para mostrar. É ótimo tê-lo no time. Ele é um jogador incrível, fantástico. O que estou vendo é muito bom — disse o alemão.
E agora, Yamal? 🚑
Rashford deve ocupar a vaga deixada por Yamal no próximo desafio continental do Barcelona. O camisa 10 foi ausente na última partida, diante do Valencia, no domingo (14), devido ao agravamento de dores na região púbica. O problema físico teria se intensificado após a sequência de jogos durante a Data Fifa. Apesar das dores, ele foi titular nas vitórias da seleção espanhola sobre Bulgária (3 a 0) e Turquia (6 a 0). Perguntado sobre a possibilidade de retorno do astro, Flick evitou estabelecer prazos e ressaltou a confiança no departamento médico do clube catalão.
— Não acho que devamos pressionar os prazos. Temos uma equipe médica fantástica. Vamos ver como ele se desenvolve. Se ele voltar, que esteja 100%. Ele é um jogador jovem e temos que cuidar dele — respondeu o treinador.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias