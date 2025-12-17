Jornal francês critica desempenho de brasileiro em PSG x Flamengo, no Mundial

Um dos principais jornais da França, o "Le Parisien" criticou o desempenho do brasileiro Marquinhos, em PSG x Flamengo. O defensor retornou de lesão, mas cometeu um pênalti em Arrascaeta e perdeu um gol inacreditável no fim da partida que decidiu o Mundial.

- Sua atuação esteve longe de ser impressionante. Começou bem, notadamente com um carrinho no primeiro poste para afastar um cruzamento de Jorge Carrascal. O segundo tempo de Marquinhos foi consideravelmente menos impressionante. Por volta dos 60 minutos, o capitão parisiense cometeu uma falta evitável dentro da área. Jorginho converteu a penalidade com calma, dando esperança ao Flamengo.

Na sequência, o "Le Parisien" questionou a condição física de Marquinhos, que atuou durante os 90 minutos pelo PSG contra o Flamengo. A finalização errada no fim do segundo tempo foi enfatizada pela imprensa local.

- Apesar dessa falha, o capitão poderia ter se tornado o herói da equipe no final da partida. Primeiro, perfeitamente posicionado para finalizar um contra-ataque fulminante do Flamengo aos 85 minutos, ele teve o gol da vitória nos pés nos acréscimos. Seu chute, após um cruzamento rasteiro e potente de Ousmane Dembélé, acabou indo para o lado errado, quando tudo o que ele precisava fazer era empurrar a bola para dentro do gol a três metros de distância. Embora o erro tenha lhe arrancado um sorriso, o mesmo não se pode dizer dos torcedores parisienses, que ficaram desolados nas arquibancadas em Doha.

Campeão da Champions League, o PSG conquistou seu primeiro Mundial ao derrotar o Flamengo nos pênaltis após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Na sequência, os franceses retornam à Paris visando o duelo contra o Vendée Fontenay, pela Copa da França.

Disputa entre PSG e Flamengo

No duelo, o PSG abriu o placar com Kvaratschelia após uma falha de Rossi, mas o Flamengo chegou ao empate com Jorginho convertendo um pênalti sofrido por Arrascaeta. Na disputa de pênaltis, De La Cruz abriu o placar para o Rubro-Negro, Vitinha deixou tudo igual para os franceses, porém a equipe de Filipe Luís perdeu as quatro últimas cobranças.

