Futebol Internacional

Confirmado: craque do Barcelona fica de fora da estreia na Champeions League

Atacante de 18 anos perde a segunda partida consecutiva depois da Data Fifa

Hansi Flick - Barcelona
imagem cameraHansi Flick, treinador do Barcelona (Foto: Lluis Gene / AFP)
João Gabriel Nicolli
Estagiário
Dia 17/09/2025
11:49
  • Matéria
  Mais Notícias

Principal jogador do Barcelona, Lamine Yamal, não foi relacionado para a partida contra o Newcastle na esteia da Champions League. O clube catalão enfrenta os Magpies, nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), no St. James' Park, na Inglaterra. O atacante apresenta desconforto na região do osso púbico.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Lamine Yamal não se recuperou a tempo para a partida contra o Newcastle. O jovem de 18 anos também foi desfalque na partida contra a Valencia, no último domingo (14), pelo Campeonato Espanhol. O motivo da ausência é o desgaste do atleta após as partidas da Data Fifa, que agravaram lesão na região púbica. Mesmo com dores, o jogador foi titular na vitória por 3 a 0 sobre a Bulgária e na goleada por 6 a 0 contra a Turquia. 

Confira a lista de relacionados do Barcelona para o duelo contra o Newcastle nesta quinta-feira (18):

Lista de relacionados do Barcelona para a partida cotnra o Newcastle na Champions League (Foto: divulgação / redes sociais)
Lista de relacionados do Barcelona para a partida cotnra o Newcastle na Champions League (Foto: divulgação / redes sociais)

Além de Yamal, outros destaques do Barcelona também estão de fora da estreia. Os jovens Gavi e Alejandro Baldé tem lesão confirmada. O goleiro Ter Stegen passou por cirurgia na lombar e também não está na lista de relacionados

Lamine Yamal no Barcelona

Em abril de 2023, Lamine Yamal fez sua estreia pelo time principal do Barcelona. Em outubro do mesmo ano, após completar 16 anos, o atacante assinou contrato de três temporadas com cláusula de rescisão no valor de 1 bilhão de euros com o clube catalão.

Aos 18 anos, Yamal foi um dos destaques da conquista de La Liga e da Copa do Rei pelo Barcelona. Na última temporada, o ponta direita disputou 55 partidas, marcou 18 gols, 25 assistências.

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

