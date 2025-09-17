Confirmado: craque do Barcelona fica de fora da estreia na Champeions League
Atacante de 18 anos perde a segunda partida consecutiva depois da Data Fifa
Principal jogador do Barcelona, Lamine Yamal, não foi relacionado para a partida contra o Newcastle na esteia da Champions League. O clube catalão enfrenta os Magpies, nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), no St. James' Park, na Inglaterra. O atacante apresenta desconforto na região do osso púbico.
Lamine Yamal não se recuperou a tempo para a partida contra o Newcastle. O jovem de 18 anos também foi desfalque na partida contra a Valencia, no último domingo (14), pelo Campeonato Espanhol. O motivo da ausência é o desgaste do atleta após as partidas da Data Fifa, que agravaram lesão na região púbica. Mesmo com dores, o jogador foi titular na vitória por 3 a 0 sobre a Bulgária e na goleada por 6 a 0 contra a Turquia.
Confira a lista de relacionados do Barcelona para o duelo contra o Newcastle nesta quinta-feira (18):
Além de Yamal, outros destaques do Barcelona também estão de fora da estreia. Os jovens Gavi e Alejandro Baldé tem lesão confirmada. O goleiro Ter Stegen passou por cirurgia na lombar e também não está na lista de relacionados
Lamine Yamal no Barcelona
Em abril de 2023, Lamine Yamal fez sua estreia pelo time principal do Barcelona. Em outubro do mesmo ano, após completar 16 anos, o atacante assinou contrato de três temporadas com cláusula de rescisão no valor de 1 bilhão de euros com o clube catalão.
Aos 18 anos, Yamal foi um dos destaques da conquista de La Liga e da Copa do Rei pelo Barcelona. Na última temporada, o ponta direita disputou 55 partidas, marcou 18 gols, 25 assistências.
