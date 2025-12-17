Torcedores se revoltam com pênaltis em PSG x Flamengo: 'Ficou claro'

O PSG venceu o Flamengo nos pênaltis na tarde desta quarta-feira (17) e conquistou a taça do Mundial. Nas penalidades, Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram suas cobranças. Torcedores do Rubro-Negro se revoltaram nas redes sociais e comentaram as cobranças.

Pênaltis de PSG x Flamengo

PSG

Vitinha ⚽

Dembélé ❌

Nuno Mendes ⚽

Barcola ❌

Flamengo

De La Cruz ⚽

Saúl ❌

Pedro ❌

Léo Pereira ❌

Luiz Araújo ❌

✅ FICHA TÉCNICA

PSG X FLAMENGO

Mundial - Final

📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, às 14h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Ahmad bin Ali, no Catar;

🥅 Gols: Kvaratskhelia, 37'/1°T (1-0); Jorginho, 16'/2°T (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Fabián Ruíz e Vitinha (PSG); Jorginho, Alex Sandro, Pulgar, Plata, Saúl e Juninho (FLA)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (De La Cruz), Jorginho (Saúl) e Arrascaeta (Cebolinha); Carrascal (Pedro), Plata (Samuel Lino) e Bruno Henrique (Luiz Araújo).

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz (Ndjantou); Lee (Mayulu/Barcola), Kvaratskhelia (Mbáye) e Doué (Dembélé).

Arbitragem

🟨 Árbitro: Ismail Elfath;

🚩 Assistentes: Parker Corey e Atkins Kyle;

🖥️ VAR: Chapman Allen.

