Torcedores se revoltam com pênaltis em PSG x Flamengo: 'Ficou claro'

Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram suas cobranças

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/12/2025
17:12
imagem cameraJogadores do Flamengo após a derrota para o PSG (Foto: Karim JAAFAR / AFP)
PSG venceu o Flamengo nos pênaltis na tarde desta quarta-feira (17) e conquistou a taça do Mundial. Nas penalidades, SaúlPedroLéo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram suas cobranças. Torcedores do Rubro-Negro se revoltaram nas redes sociais e comentaram as cobranças.

Pênaltis de PSG x Flamengo

PSG

Vitinha ⚽
Dembélé ❌
Nuno Mendes ⚽
Barcola ❌

Flamengo

De La Cruz ⚽
Saúl ❌
Pedro ❌
Léo Pereira ❌
Luiz Araújo ❌

 FICHA TÉCNICA

PSG X FLAMENGO
Mundial - Final
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, às 14h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Ahmad bin Ali, no Catar;
🥅 Gols: Kvaratskhelia, 37'/1°T (1-0); Jorginho, 16'/2°T (1-1)
🟨 Cartões amarelos: Fabián Ruíz e Vitinha (PSG); Jorginho, Alex Sandro, Pulgar, Plata, Saúl e Juninho (FLA)
🟥 Cartão vermelho: -

⚽ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (De La Cruz), Jorginho (Saúl) e Arrascaeta (Cebolinha); Carrascal (Pedro), Plata (Samuel Lino) e Bruno Henrique (Luiz Araújo).

PSG (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz (Ndjantou); Lee (Mayulu/Barcola), Kvaratskhelia (Mbáye) e Doué (Dembélé).

Arbitragem

🟨 Árbitro: Ismail Elfath;
🚩 Assistentes: Parker Corey e Atkins Kyle;
🖥️ VAR: Chapman Allen.

