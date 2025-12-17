Torcedores se revoltam com pênaltis em PSG x Flamengo: 'Ficou claro'
Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram suas cobranças
O PSG venceu o Flamengo nos pênaltis na tarde desta quarta-feira (17) e conquistou a taça do Mundial. Nas penalidades, Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram suas cobranças. Torcedores do Rubro-Negro se revoltaram nas redes sociais e comentaram as cobranças.
Pênaltis de PSG x Flamengo
PSG
Vitinha ⚽
Dembélé ❌
Nuno Mendes ⚽
Barcola ❌
Flamengo
De La Cruz ⚽
Saúl ❌
Pedro ❌
Léo Pereira ❌
Luiz Araújo ❌
✅ FICHA TÉCNICA
PSG X FLAMENGO
Mundial - Final
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, às 14h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Ahmad bin Ali, no Catar;
🥅 Gols: Kvaratskhelia, 37'/1°T (1-0); Jorginho, 16'/2°T (1-1)
🟨 Cartões amarelos: Fabián Ruíz e Vitinha (PSG); Jorginho, Alex Sandro, Pulgar, Plata, Saúl e Juninho (FLA)
🟥 Cartão vermelho: -
⚽ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (De La Cruz), Jorginho (Saúl) e Arrascaeta (Cebolinha); Carrascal (Pedro), Plata (Samuel Lino) e Bruno Henrique (Luiz Araújo).
PSG (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz (Ndjantou); Lee (Mayulu/Barcola), Kvaratskhelia (Mbáye) e Doué (Dembélé).
Arbitragem
🟨 Árbitro: Ismail Elfath;
🚩 Assistentes: Parker Corey e Atkins Kyle;
🖥️ VAR: Chapman Allen.
