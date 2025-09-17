A ausência de Vini Jr entre os titulares do Real Madrid na estreia da fase de liga da Champions League, na vitória por 2 a 1 sobre o Olympique de Marselha, chamou a atenção dos fãs de futebol internacional. A escolha do técnico Xabi Alonso pelo compatriota Rodrygo na posição de ponta-esquerda sugere que a parceria entre os dois brasileiros pode se tornar menos frequente nesta temporada. Diante disso, os dois principais jornais esportivos da capital espanhola destacaram a possível disputa por posição que os atacantes deverão enfrentar nos próximos meses.

O veículo "As" destacou a crescente rivalidade interna entre os jogadores brasileiros nesta temporada, ressaltando as boas opções que o técnico Xabi Alonso tem à disposição em seu elenco. A publicação enfatiza que Vinícius Júnior vive uma nova fase em sua carreira — até então inédita —, lidando com a concorrência de forma saudável. Ainda segundo o AS, o treinador tem assumido riscos na gestão do grupo ao promover tantas mudanças, apostando na competitividade para elevar o nível da equipe.

Por outro lado, o "Marca" adotou um tom mais cauteloso ao abordar o momento do atacante. A publicação aponta que Vinícius perdeu parte do protagonismo que exercia no clube desde 2022, especialmente após a chegada de Kylian Mbappé na temporada passada. O Marca também chama atenção para a indefinição sobre a renovação contratual do brasileiro, que segue pendente. Confira a repercussão:

Jornal "As" sobre a disputa de posição entre Vini Jr e Rodrygo no Real Madrid (Foto: Reprodução: As)

Tradução: Vinicíus—Rodrygo, a luta do ano (título). O camisa 7 reagiu a mais uma substituição e forçou o pênalti que fez 2 a 1 para o Olympique. Mas "Rodry" ganha força, e Xabi insiste em agitar a competição (subtítulo).

Jornal "Marca" sobre o momento de Vini Jr no Real Madrid nesta temporada (Foto: Reprodução/Marca)

Tradução: Vinícius, entre a sombra de Mbappé, o 'método Xabi Alonso' e o desafio de recuperar o sorriso (título). O brasileiro vive um momento estranho após a saída de Ancelotti (subtítulo).

Sistema ofensivo do Real Madrid para 2025/26 ⚪

Vinícius e Rodrygo ainda não iniciaram nenhuma partida juntos nesta temporada, o que evidencia um rodízio promovido pelo novo treinador neste início de trabalho — não apenas no lado esquerdo do campo. A diferença, no entanto, é que o Garoto do Ninho vinha sendo o titular absoluto sob o comando de Carlo Ancelotti nas últimas temporadas, enquanto Menino da Vila atuava em outras funções do setor ofensivo.

Na estreia da Champions, Rodrygo sofreu o pênalti que resultou no primeiro gol, convertido por Mbappé, após ser derrubado dentro da área. Vinícius, por sua vez, foi responsável pela jogada que originou a segunda penalidade, ao tentar penetrar na pequena área e ver a bola desviar no braço do zagueiro adversário. O atacante francês converteu mais uma vez e garantiu a vitória da equipe.

Com o retorno iminente de Jude Bellingham, já recuperado de uma cirurgia no ombro, e a ampliação das opções ofensivas à disposição do técnico, a possibilidade de os brasileiros — incluindo Endrick — atuarem juntos como titulares torna-se cada vez mais remota.

