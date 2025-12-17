Clube europeu anuncia contratação de zagueiro do Flamengo
Jogador não renovou com a equipe rubro-negra
O Wolfsburg anunciou a contratação do zagueiro Cleiton, revelado pelo Flamengo. O defensor de 22 anos não renovou contrato com o clube carioca e desembarcará na Alemanha em janeiro de 2026 para assinar vínculo válido até 30 de junho de 2030.
A negociação foi fechada após o jogador firmar um pré-contrato com o clube alemão. Sem acordo para a renovação, Cleiton deixa o Rubro-Negro ao fim do vínculo atual, encerrando uma passagem marcada por poucas oportunidades no elenco principal nas últimas duas temporadas.
Sem acordo com o Flamengo
A diretoria do Flamengo procurou os representantes de Cleiton ao longo de 2025 para tentar estender o contrato, mas foi informada de que o jogador não tinha interesse em permanecer. Diante do cenário, o clube optou por não utilizá-lo com frequência, mesmo em momentos de escassez de opções na defesa.
Na temporada atual, o zagueiro entrou em campo apenas sete vezes: cinco pelo Campeonato Carioca e duas pelo Brasileirão. Em partidas decisivas, Cleiton sequer foi relacionado, ficando atrás na hierarquia defensiva do técnico Filipe Luís. Em confrontos recentes, inclusive, o clube recorreu a jovens da base para compor o banco de reservas.
Canhoto e com 1,94 metro de altura, Cleiton é visto pelo Wolfsburg como um investimento de médio e longo prazo. O clube alemão avalia que o defensor reúne características físicas e técnicas compatíveis com seu modelo defensivo, com potencial de desenvolvimento no futebol europeu.
A contratação também se insere no planejamento do elenco do Wolfsburg para as próximas janelas. O clube trabalha com a possibilidade de perder Konstantinos Koulierakis, zagueiro grego que entrou no radar de equipes de maior investimento no continente, como a Juventus.
Cleiton se apresentará ao Wolfsburg no início de 2026 e passará por um período de adaptação antes de ser incorporado de forma definitiva ao time principal. Formado na base rubro-negra, o zagueiro soma 24 partidas como profissional pelo Flamengo, com 15 vitórias, seis empates e três derrotas, encerrando sua trajetória no clube com a transferência para o futebol alemão.
