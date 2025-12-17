Astro do PSG destaca Flamengo após final do Mundial: 'Equipe maravilhosa'

Astro do PSG, Zaïre-Emery destacou o Flamengo apenas a vitória dos franceses nos pênaltis na final do Mundial, nesta quarta-feira (17). O meia, que jogou na lateral-direita, revelou a importância de Luis Enrique na decisão e se mostrou orgulho da conquista do título.

- Nosso técnico não nos deixou desistir. Tenho muito orgulho do que fizemos. Fizemos uma ecelente final, contra uma equipe maravilhosa. Vamos seguir assim.

Na sequência, Zaïre-Emery destacou a força coletiva do PSG na decisão contra o Flamengo e também demonstrou felicidade com o desempenho individual. O jogador vê uma progressão da equipe francesa na temporada após um início complicado na Ligue 1 e na Champions League.

- Temos muitas personalidades diferentes. É uma equipe que trabalha o coletivo, como nosso técnico quer e mostramos a força que temos. É muito bom jogar com essa força, colcoar intensidade no jogo, fico feliz com meu desempenho. Tivemos uma progressão e sabemos que estamos apenas no começo da temporada.

Campeão da Champions League, o PSG conquistou seu primeiro Mundial ao derrotar o Flamengo nos pênaltis após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Na sequência, os franceses retornam à Paris visando o duelo contra o Vendée Fontenay, pela Copa da França.

Disputa entre PSG e Flamengo

No duelo, o PSG abriu o placar com Kvaratschelia após uma falha de Rossi, mas o Flamengo chegou ao empate com Jorginho convertendo um pênalti sofrido por Arrascaeta. Na disputa de pênaltis, De La Cruz abriu o placar para o Rubro-Negro, Vitinha deixou tudo igual para os franceses, porém a equipe de Filipe Luís perdeu as quatro últimas cobranças.

