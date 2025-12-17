menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Astro do PSG destaca Flamengo após final do Mundial: 'Equipe maravilhosa'

PSG conquista primeiro título do Mundial da história

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/12/2025
17:11
Zaïre-Emery disputa bola com Cebolinha em PSG x Flamengo, no Mundial
imagem cameraZaïre-Emery disputa bola com Cebolinha em PSG x Flamengo, no Mundial (Foto: Karim Jaafar/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Astro do PSG, Zaïre-Emery destacou o Flamengo apenas a vitória dos franceses nos pênaltis na final do Mundial, nesta quarta-feira (17). O meia, que jogou na lateral-direita, revelou a importância de Luis Enrique na decisão e se mostrou orgulho da conquista do título.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Nosso técnico não nos deixou desistir. Tenho muito orgulho do que fizemos. Fizemos uma ecelente final, contra uma equipe maravilhosa. Vamos seguir assim.

continua após a publicidade

Na sequência, Zaïre-Emery destacou a força coletiva do PSG na decisão contra o Flamengo e também demonstrou felicidade com o desempenho individual. O jogador vê uma progressão da equipe francesa na temporada após um início complicado na Ligue 1 e na Champions League.

- Temos muitas personalidades diferentes. É uma equipe que trabalha o coletivo, como nosso técnico quer e mostramos a força que temos. É muito bom jogar com essa força, colcoar intensidade no jogo, fico feliz com meu desempenho. Tivemos uma progressão e sabemos que estamos apenas no começo da temporada.

continua após a publicidade

Campeão da Champions League, o PSG conquistou seu primeiro Mundial ao derrotar o Flamengo nos pênaltis após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Na sequência, os franceses retornam à Paris visando o duelo contra o Vendée Fontenay, pela Copa da França.

Disputa entre PSG e Flamengo

No duelo, o PSG abriu o placar com Kvaratschelia após uma falha de Rossi, mas o Flamengo chegou ao empate com Jorginho convertendo um pênalti sofrido por Arrascaeta. Na disputa de pênaltis, De La Cruz abriu o placar para o Rubro-Negro, Vitinha deixou tudo igual para os franceses, porém a equipe de Filipe Luís perdeu as quatro últimas cobranças.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Jogadores do PSG comemoram vitória sobre o Flamengo no Mundial
Jogadores do PSG comemoram vitória sobre o Flamengo no Mundial (Foto: Karim Jaafar/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias